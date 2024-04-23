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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da annesiyle tartışan babasını bıçakladı

        Bursa'da annesiyle tartışan babasını bıçakladı

        Bursa İnegöl'de 16 yaşındaki genç, annesiyle tartışan babasını göğsünden ve bacağından bıçakladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 02:39 Güncelleme: 23.04.2024 - 02:39
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        Annesiyle tartışan babasını bıçakladı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde Baran Ç. (16), annesi Çiğdem Ç. ile tartışan Babası Abdullah Ç.'yi (42) bıçakla göğsünden ve bacağından yaraladı. Olayın ardından sokağa çıkan şüphelinin tabanca ile havaya ateş açması, bu sırada ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerini endişelendirdi.

        Olay, saat 23.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Latife Sokak'taki bir evde meydana geldi. Abdullah Ç, eşi Çiğdem Ç. ile evde tartışma başladı. Evde bulunan çiftin çocukları Baran Ç, bu durumdan duyduğu rahatsızlığı ifade edip, babasına tepki gösterdi. Bunun üzerine tartışma baba ile oğul arasında devam etti.

        BABASINA BIÇAKLA SALDIRDI

        DHA'nın haberine göre; yaşanan gerginlik sırasında mutfaktan ekmek bıçağını alan Baran Ç, babasına saldırdı. Abdullah Ç, göğsünden ve bacağından aldığı bıçak yaralarıyla yere yığılırken, gürültüyü duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        TABANCAYLA HAVAYA ATEŞ AÇTI

        İhbarın ardından adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin geldiği sırada evden çıkan Baran Ç, tabanca ile havaya ateş açtı. Bunun üzerine sağlık görevlileri panik ve korku yaşadı.

        Kısa süre sonra polis ekiplerinin gelmesiyle yaralı Abdullah Ç'ye ilk müdahaleyi yapan sağlık görevlileri, ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralı tedavi altına alınırken, polis ekipleri evde yaptığı incelemenin ardından kaçan Baran Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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