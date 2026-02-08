Bursa'da çocukların tehlikeli otobüs yolculuğu yürekleri ağza getirdi

Bursa'da seyir halindeki belediye otobüsünün arkasına tutunan çocuklar yürekleri ağza getirdi. Tehlikeli yolculuk, vatandaşlar tarafından endişeyle izlendi.

OTOBÜSÜN ARKASINA TUTUNDULAR

İHA'daki habere göre olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen belediye otobüsünün arkasına tutunan çocuklar, bir süre bu şekilde yolculuk yaptı.

VATANDAŞLAR PANİK YAŞADI

Otobüs hareket halindeyken arkada asılı şekilde ilerleyen çocukları gören vatandaşlar panik yaşadı.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Çocukların tehlikeli hareketleri cep telefonu kameralarına da yansırken, durumun hem kendi can güvenliklerini hem de trafik güvenliğini riske attığı görüldü.