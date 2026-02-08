Habertürk
        Bursa'da çocukların tehlikeli otobüs yolculuğu yürekleri ağza getirdi | Son dakika haberleri

        Bursa'da çocukların tehlikeli otobüs yolculuğu yürekleri ağza getirdi

        Bursa'da seyir halindeki belediye otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yapan çocuklar yürekleri ağza getirdi. Tehlikeli anlar vatandaşlar tarafından endişeyle izlenirken, yaşananlar cep telefonu kameralarına yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 10:22 Güncelleme: 08.02.2026 - 10:22
        Çocukların tehlikeli otobüs yolculuğu
        Bursa'da seyir halindeki belediye otobüsünün arkasına tutunan çocuklar yürekleri ağza getirdi. Tehlikeli yolculuk, vatandaşlar tarafından endişeyle izlendi.

        OTOBÜSÜN ARKASINA TUTUNDULAR

        İHA'daki habere göre olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen belediye otobüsünün arkasına tutunan çocuklar, bir süre bu şekilde yolculuk yaptı.

        VATANDAŞLAR PANİK YAŞADI

        Otobüs hareket halindeyken arkada asılı şekilde ilerleyen çocukları gören vatandaşlar panik yaşadı.

        O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

        Çocukların tehlikeli hareketleri cep telefonu kameralarına da yansırken, durumun hem kendi can güvenliklerini hem de trafik güvenliğini riske attığı görüldü.

        Polis memurunun hayatını kaybettiği kavganın görüntüleri ortaya çıktı

        Ankara'da polis memuru Melih Okan Keskin'in (44) hayatını kaybettiği araç muayene istasyonundaki kavga anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. (DHA)  

