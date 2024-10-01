Bursa'da fabrika çatısında yangın
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir fabrikanın çatı kısmında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü
Giriş: 01.10.2024 - 23:31 Güncelleme: 01.10.2024 - 23:31
Minareliçavuş Organize Sanayi Bölgesi'nde otomotiv yedek parçası üreten bir fabrikanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çalışanların ihbarıyla bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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