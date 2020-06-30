Bursa'da gübre fabrikasındaki patlama davasında sanıklar hakkında 15'er yıl hapis istendi

AA

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya patlamada yaralanan işçi Mustafa Karayol ve hayatını kaybeden Uğur Çavdar'ın yakınları, tutuksuz sanıklardan G.T, M.M. ve E.E.M. ve tarafların avukatları katıldı. Sanıklardan İ.M.H. ve A.G.K. ise duruşmaya katılmadı.

Mahkemeden söz alan Uğur Çavdar'ın babası Ekrem Çavdar, kendisinin de 30 yıl aynı fabrikada çalıştığını vurgulayarak, sanıkların olayda büyük ihmal ve yanlışlarının olduğunu, yalan söylediklerini öne sürdü.

Sanıklar, savunmalarında kendilerine yöneltilen suçlamaları reddetti.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, olaydan 3 ay önce çalışılan "campril kulesi"nde bazı değişiklikler yapılması ve tıkanan hatta nitrik asit verilerek bölgenin gaz ve dumana bulanmasına, durumun bildirildiği yetkililerin konuyu önemsemediğine, sistem uyarı verdiği halde üretime ara verilmediğine vurgu yaparak sanıklardan G.T, A.G.K, M.M. ve E.E.M. hakkında taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak suçundan 15'er yıl hapis cezası verilmesini, işe yeni başladığı bildirilen İ.M.H'nin sorumluluğu bulunmadığı gerekçesiyle beraatine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar arasında bulunmayan fakat bilirkişi tarafından düzenlenen ek raporda kendisine asli kusur atfedilen A.B.G. hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar vererek sanık avukatlarının süre istemesi üzerine duruşmayı erteledi.

- Olay

Gemlik Gübre Fabrikasında, 19 Temmuz 2015'te meydana gelen patlamada işçilerden Uğur Çavdar (32) hayatını kaybetmiş, Mustafa Karayol yaralanmıştı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında fabrikanın iş bölümlerinden sorumlu Ali Galip Küreksiz (63),Gökşen Toprak (53),İbrahim Mesut Hatipoğlu (32),Murat Meriç (41) ve Eyubi Ensari Malçık (59) hakkında "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.