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        Haberler Gündem Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 23:25 Güncelleme: 11.02.2025 - 23:25
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        Bursa'da kaza: 1 ölü, 2 yaralı
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        Muhammet Can P. (25) idaresindeki otomobil, Yalova-Bursa kara yolu Orhangazi girişinde aynı yöndeki İlyas G'nin (61) kullandığı otomobile çarptı.

        Çarpmanın şiddetiyle öndeki otomobil savruldu ve yoldan çıkıp ağaçlara çarparak takla attı.

        Sürücü İlyas G. ile yanında yolcu olarak bulunan Hatice E. (64) ve diğer otomobilin sürücüsü Muhammet Can P. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan Hatice E, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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