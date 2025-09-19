Habertürk
Habertürk
        Bursa'da mağazayı kundaklamaya çalıştı; o anları kameraya kaydetti | Son dakika haberleri

        Bursa'da mağazayı kundaklamaya çalıştı; o anları kameraya kaydetti

        Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bir şüpheli, giyim mağazasının kapalı kepengini ateşe verdi; o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2025 - 06:51 Güncelleme: 19.09.2025 - 06:55
        Mağazayı kundaklamaya çalıştı; o anları kameraya kaydetti
        Olay, saat 03.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Vişne Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, elinde benzin bidonuyla mağazanın önüne geldi. Bidondaki benzini mağazanın kepenk ve giriş kısmına döktükten sonra ateşe verdi. Mağazayı kundaklamaya çalışan şüpheli, sonrasında olay yerinden koşarak uzaklaştı.

        YANGIN, BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

        KUNDAKLAMA ANINI KAMERAYA KAYDETTİ

        Mağazayı kundaklamaya çalışan şüphelinin, olay anını cep telefonuyla görüntülediği ortaya çıktı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        #Bursa
        #haberler
        #Son dakika haberler
