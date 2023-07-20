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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da otomobil inşaat alanına düştü: 1 ölü, 2 yaralı

        Bursa'da otomobil inşaat alanına düştü: 1 ölü, 2 yaralı

        Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerleri aşarak inşaat alanına düştü. Feci kazada 1 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 04:57
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        Otomobil inşaat alanına düştü: 1 ölü, 2 yaralı
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde inşaat alanına düşen otomobildeki 1 kişi öldü, biri ağır 2 kişi de yaralandı.

        Oktay Bora idaresindeki otomobil, Anadolu Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarpıp kaldırımı aşarak inşaat alanına uçtu.

        KAZA YERİNDE ÖLDÜ

        Kazada, Bora ve araçta bulunan Onur Karaorman ile Serdar Sezgin (20) otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; ekiplerin çalışmasıyla yaralılar bulunduğu yerden çıkartılırken Serdar Sezgin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        1 YARALININ DURUMU KRİTİK

        Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Oktay Bora'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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