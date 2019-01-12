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DHA'nın haberine göre hakkındaki iddiaları reddeden Kabul, şunları söyledi:
"Yolcunun biri arka koltuklardan 'Kapıyı aç' diye bağırıyor. Bu sırada camiden sela sesi geliyor. Cam ve ön kapı açık. İnsanlık hali duymadım. Diğer yolcular beni uyardı. Ben de kapıyı açtım ve yolcu küfür ederek gitti. Daha sonra başka bir yolcu bana arkadan küfür etti. 'Sen kimsin, bana o küfrü ediyorsun?' dedim. Bu sırada hanımı kalkarak çantayla bana saldırdı. Bu kadar yolcunun, kadının, çocuğun içinde söylenecek küfür mü o? Ağzımdan tek bir kelime çıkmadı. Sonra yolcular beni sakinleştirmek için otobüsten dışarıya çıkardı. Bu karı koca içeride kaldı. Sonra dışarıya çıktılar. Arkadan bana vurmaya başladılar. Ben de istem dışı kolumu etrafa savurdum. Burnunun kırılması mümkün değil. Onlar benden şikayetçi olmuş. Ben de darp raporu alıp şikayetçi oldum. Çevredeki otobüs şoförleri kavga etmek için değil, ayırmak için geldi"
'İSTİFA ETTİM'
Olaydan sonra işi bıraktığını söyleyen İbrahim Kabul, "Otobüs şoförü dövmek son zamanlarda moda haline geldi. Son zamanlarda televizyonlarda ne izliyorsak biri çıkıp onu yapıyor. Biz sabah saat 05.00'te uyanıp, vatandaşa hizmete başlıyoruz. Yeri geliyor tuvalete gidemiyor, yemek yiyemiyoruz. Şoföre herkes düşman. Kooperatif başkanlarından tutun da derneklere, belediye başkanlarına kadar herkes oy için otobüs şoförlerini eziyor. Bana iftira atıldı. O bana küfür edince ben de ona küfür ettim. Olay bundan ibaret. Bu olaydan sonra, yolcuları son durağa kadar götürüp indirdim, sonra da otobüsü bırakıp şoförlükten istifa ettim" dedi.
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