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        Haberler Gündem Bursa'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2'si ağır 5 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2'si ağır 5 yaralı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 23:37 Güncelleme: 03.03.2025 - 23:38
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        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2'si ağır 5 yaralı
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        İlçeye bağlı kırsal Çayyaka Mahallesi'nde ilçe merkezine seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası kontrolden çıktı.

        Savrulan araç, yaklaşık 40 metrelik uçuruma yuvarlandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan sürücü Hüseyin R. (28) ve yolcular M.S. (31) ile Aladdin M. (29) kazayı hafif yaralı olarak atlatırken, Yasin D. (35) ve Şaban E. (28) ağır yaralı olarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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