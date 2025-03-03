İlçeye bağlı kırsal Çayyaka Mahallesi'nde ilçe merkezine seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası kontrolden çıktı.

Savrulan araç, yaklaşık 40 metrelik uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü Hüseyin R. (28) ve yolcular M.S. (31) ile Aladdin M. (29) kazayı hafif yaralı olarak atlatırken, Yasin D. (35) ve Şaban E. (28) ağır yaralı olarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.