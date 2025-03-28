Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Uludağ Sarıalan’da gece saatlerinde yemek bulamayan bir ayı bölgedeki işletmeye girip masaları talan etti.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

İHA'daki habere göre masaların devrilmesiyle korkan ayı hızla işletmeden kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İşletmeye gelen dükkan sahibi ise görüntüleri izleyince ikinci bir şoku yaşadı.