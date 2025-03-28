Ayı camı kırıp işletmeyi dağıttı!
Bursa Uludağ'da, bir işletmeye dün akşam saatlerinde camı kırıp giren ayı masaları devirip kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Olayı görenler şoke oldu
Giriş: 28.03.2025 - 10:27 Güncelleme: 28.03.2025 - 10:27
Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Uludağ Sarıalan’da gece saatlerinde yemek bulamayan bir ayı bölgedeki işletmeye girip masaları talan etti.
OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI
İHA'daki habere göre masaların devrilmesiyle korkan ayı hızla işletmeden kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
İşletmeye gelen dükkan sahibi ise görüntüleri izleyince ikinci bir şoku yaşadı.
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