        Kadın sürücü 1.96 promil alkollü çıkınca | SON DAKİKA HABER

        Kadın sürücü 1.96 promil alkollü çıkınca...

        Bursa'da trafik uygulamasında 1.96 promil alkollü çıkan kadın sürücü, polislere hakaret ederek olay yerinde sinir krizi geçirdi. Yanındaki arkadaşı "Sarhoşun mektubu okunmaz" diyerek arkadaşını savunmaya çalıştı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 08:49 Güncelleme: 08.12.2025 - 08:49
        Kadın sürücü 1.96 promil alkollü çıkınca...
        Bursa'nın Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi'nde uygulama yapan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

        1.96 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

        İHA'daki habere göre aracın sorgulamasının ardından sürücü M.Ü.'ye (29) alkol testi yapıldı. Ölçüm sonucunda sürücünün 1.96 promil alkollü olduğu tespit edildi.

        POLİS MEMURUNA HAKARET ETTİ

        Alkol ölçümüne itiraz eden M.Ü., polis ekiplerine yüksek sesle tepki göstermeye başladı. Uyarılara rağmen bağırarak çevreyi rahatsız eden sürücü, polis memurlarına hakaret etti. Bu sırada araçtaki arkadaşları da alkollü sürücüyü sakinleştirmekte güçlük çekti.

        ARKADAŞI SAVUNDU: SARHOŞUN MEKTUBU OKUNMAZ

        Olay sırasında sürücünün bir arkadaşı, polis ekiplerine "Sarhoşun mektubu okunmaz" diyerek arkadaşını savunmaya çalıştı. Alkollü sürücü M.Ü. ise sinir krizi geçirebileceğini belirterek yeşil reçeteli ilaçlar kullandığını söyledi.

        POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

        Ayrıca, 100 promil sınırını aşan sürücülere yönelik yasal işlem gereği M.Ü. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye atma" suçundan işlem başlatılarak polis merkezine götürüldü.

        #Bursa
        #Son dakika haberler
