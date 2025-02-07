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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa haberleri: Katil yakalandı! 41 yıla mahkûm olmuştu | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Katil yakalandı! 41 yıla mahkûm olmuştu!

        Bursa'da 'Kasten öldürme' suçundan 41 yıl hapis cezasıyla aranan 41 yaşındaki hükümlü firari Davut Y., Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 09:43 Güncelleme: 07.02.2025 - 09:44
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        Katil yakalandı! 41 yıla mahkûm olmuştu!
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        Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, İnfaz Büro Amirliği ekiplerince aranması olan şüphelilere yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ederken, ekiplerin radarına takılan ve ‘Kasten adam öldürme' suçuyla 41 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü firari 41 yaşındaki Davut Y.,'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        GEMLİK'TE İZİNE ULAŞILDI

        İHA'daki habere göre İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince koordineli ilerleyen infaz ekipleri şüphelinin Gemlik ilçesinde kayıtsız olarak bir evde kaldığı ve burada saklandığını tespit edince adrese operasyon düzenlendi.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Saklandığı adreste yakalanan şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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