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        Haberler Gündem Güncel Bursa haberleri: Son dakika! Eğitim uçağı piste çarptı! 2 kişi yaralandı | Son dakika haberleri

        Eğitim uçağı piste çarptı! 2 kişi yaralandı

        Bursa'da çift kişilik bir eğitim uçağının pervanesi iniş sırasında piste çarptı. Olayda pilot Erkan Hoş ile yanındaki yolcusu yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 16:33 Güncelleme: 04.04.2025 - 16:46
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        Eğitim uçağı piste çarptı! 2 kişi yaralandı
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        Bursa'da Yunuseli Havaalanı'nda çift kişilik uçağın pervanesi, iniş sırasında piste çarptı. Pilot ile yanındaki yolcu yaralandı.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 15.30 sıralarında Osmangazi ilçesindeki Yunuseli Havaalanı’nda meydana geldi.

        Özel bir uçuş okuluna ait çift kişilik uçağın pervanesi, piste iniş sırasında zemine çarptı. Sert iniş yapan uçak sürüklenirken, pilot Erkan Hoş ile yanındaki yolcusu yaralandı.

        Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Pilot ile yolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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