Personeli 5 milyon liralık hırsızlıkla suçlayan iskendercilerin davasında mütalaa beklenecek



Halil ÖZÇOBAN/ BURSA, (DHA)BURSA'da 155 yıl önce kurulan 'İskenderoğlu Kebap'ı işleten ailenin 4'üncü kuşak temsilcileri Kayhan ve Oğuzhan İskenderoğlu kardeşlerin, personelin 5 yılda 5 milyon lirayı usulsüz aldıkları iddialarıyla ilgili yargılamaya devam edildi. Sanık avukatları, bilirkişi raporunun sadece kamera kayıtları üzerine odaklandığını belirtip, şirketin vergi kaçırdığı iddiasıyla mali kayıtlarının incelenmesini ve yeniden rapor aldırılmasını talep etti. Müşteki avukatı ise "Hakim bey, biz değil vergi kaçırmak; çalışanlarımızın çaldıkları paraların vergisini dahi ödedik" dedi. Duruşma, savcının mütalaa vermesi için ertelendi.

Bursa'da, 1867 yılında Mehmet Oğlu İskender tarafından kurulan 'İskenderoğlu Kebap'ı işleten ailenin 4'üncü kuşak temsilcileri Kayhan ile Oğuzhan İskenderoğlu kardeşler, çalışanlarının bir kısmının usulsüz yollarla müşteriden para aldığı iddiası üzerine inceleme başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen kardeşler, mutfaktan çıkışı yapılan porsiyonları sayıp, gelir- giderleri karşılaştırınca kasada 1 günde 5 bin lira eksik girdi saptadı. Suç duyurusunun ardından işletmedeki güvenlik kameralarının 4 bin saatlik görüntü kaydını inceleyen polis, 12 çalışanı gözaltına aldı. Şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yapılan soruşturma sonrası iş yerini 5 yılda 5 milyon 137 bin lira zarara uğrattıkları öne sürülen F.A., İ.Y., M.K., E.Ç., E.Ç., G.G., İ.Y., K.K., M.E.Ç., M.K., O.K. ve Ö.G. hakkında 36'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçundan 7'şer yıla kadar hapis ve 3 biner güne kadar adli para cezası istemiyle dava açıldı.

'BASİT HIRSIZLIK DEĞİL, DOLANDIRICILIK'

Tarihi 'İskenderoğlu Kebapçısı'nda yaşanan olayla ilgili yargılamaya devam edildi. Duruşmaya tutuksuz sanıklardan E.C., müşteki Oğuzhan İskenderoğlu ile tarafların avukatları katıldı. Mahkemede ifade veren Oğuzhan İskenderoğlu, olayın basında yer almasından sonra toplumda, firmanın çok zengin olması nedeniyle çalınan paralardan haberdar olunmadığı yönünde algı oluştuğunu belirterek, "Biz çalışanlarımızın maaşlarını ödemek için kredi kullandık. Sanıklar ise sahte fiş kullanmışlar. Olay görüldüğü kadar basit bir hırsızlık değil düpedüz dolandırıcılık" dedi.

Mahkemede söz alan sanık avukatları da bilirkişi raporunun sadece kamera kayıtları üzerine odaklandığını dile getirerek, şirketin vergi kaçırdığı iddiasıyla mali kayıtlarının incelenmesini ve yeniden rapor aldırılmasını talep etti.

Sanıkların 'dolandırıcılık' suçunu işlediklerinin sabit olduğunu belirten müşteki avukatı ise vergi kaçakçılığı iddiasıyla ilgili "Hakim bey, biz değil vergi kaçırmak; çalışanlarımızın çaldıkları paraların vergisini dahi ödedik" dedi.

Mahkeme hakimi, savcının mütalaa vermesi için duruşmayı erteledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN

2022-11-12 12:22:26



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