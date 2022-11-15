Elektrikli bisikletli Muhammed'in yaralandığı kaza kamerada

Yavuz YILMAZ/ BURSA, (DHA)BURSA'da, hafif ticari aracın çarptığı elektrikli bisikletteki Suriye uyruklu Muhammed Arabi Elraci (18) yaralandı; kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli Muhammed Arabi Elraci'nin kullandığı elektrikli bisiklete, sürücüsü henüz belirlenemeyen 16 AFS 224 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilip, 10 metre sürüklenen bisikletteki Elraci yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Elraci, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; elektrikli bisikletteki Elraci'nin çarpmanın etkisiyle sürüklendiği, hafif ticari araç sürücüsünün ise kaçtığı görüldü. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2022-11-15 12:04:38
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