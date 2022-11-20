Bursa´da geri dönüşüm deposu yangını (1)

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Muammer İRTEMSemih ŞAHİN/ BURSA, (DHA)BURSA´nın Yıldırım ilçesindeki geri dönüşüm deposunda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ekibinin müdahalesi sürüyor.

Yıldırım ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi´nde bulunan geri dönüşüm deposunda, saat 14.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kentte etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede büyürken, dumanlar da birçok noktadan görüldü. Polis, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN

2022-11-20 15:17:04



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