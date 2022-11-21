Evde oynarken kaynar su dolu tencereye düşen küçük Asrin yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, evde oynarken kaynar su dolu tencereye düşen Asrin G. (4), yaralandı.
Olay, saat 08.00 sıralarında İnegöl ilçesi Cerrah Mahallesi'nde meydana geldi. Asrin G., evde oynarken dengesini kaybedip, mutfakta yerdeki su dolu tencerenin içine düştü. Vücudunda yanıklar oluşan Asrin G., çağırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Asrin G. buradaki ilk müdahalenin ardından da Bursa Şehir Hastanesi´ne sevk edilip, yanık ünitesinde tedaviye alındı.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2022-11-21 11:51:29
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.