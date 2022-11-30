Tartıştığı eşini 6 yerinden bıçaklayıp, ağır yaraladı



Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde Nurgül Ç. (23), tartıştığı eşi Meriç Ç. (29) tarafından 6 yerinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan kadının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Meriç Ç. ise tutuklandı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre eve alkollü gelen Meriç Ç., televizyon izleyen ve kendisiyle ilgilenmediğini öne sürdüğü eşi Nurgül Ç. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Meriç Ç., mutfaktan aldığı bıçakla eşini 6 yerinden bıçakladı. Şüpheli koca, kanlar içinde kalan eşini bırakıp, olay yerinden kaçtı. Yaralı kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

EVE GİDİP OLAY YERİNDEKİ POLİSLERE TESLİM OLDU

Olay yerinden kaçan Meriç Ç., bir süre sonra evine gittiğinde burada inceleme yapan polis ekiplerine teslim oldu. Suç aletiyle birlikte gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Meriç Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-11-30 22:04:49



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