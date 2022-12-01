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DHA

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Bursa' nın merkez Osmangazi  ilçesi'nde Ovaakça termik santrali yakınlarına helikopter düştüğü ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevkedildi
 DHA-Gündem Türkiye-Bursa
2022-12-01 15:52:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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