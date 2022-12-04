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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çalıştığı fabrikada rahatsızlanarak evine gelen genç, odasında ölü bulundu

DHA

Çalıştığı fabrikada rahatsızlanarak evine gelen genç, odasında ölü bulundu


Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da çalıştığı fabrikada rahatsızlanarak evine gelen Recep Akça (26), ailesi tarafından odasında ölü bulundu.Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı fabrikada rahatsızlanan Recep Akça, izin alıp evine geldi. Odasından uzun süre çıkmayan Akça'nın ailesi, durumdan şüphelenerek, odaya girdi. Recep Akça'nın yerde hareketsiz yattığını gören ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akça'nın hayatını kaybettiğini belirledi.Ölümü şüpheli bulunan Recep Akça'nın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez
2022-12-04 06:34:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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