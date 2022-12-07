Bursa'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

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Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)BURSA'da polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından kimliği tespit edilen 10 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, şüphelilerden 9´u gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2022-12-07 14:13:13



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