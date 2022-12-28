Frutti Extra Bursaspor - Darüşşafaka: 97-71

En güzel aşk sözleri ve mesajları

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Muammer İRTEM / BURSA,(DHA)-SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Özlem Yalman, Serhat Büker, Burak Yılmaz

FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Needham 12, Onuralp Bitim 28, Dudzinski 6, Ahmet Düverioğlu 2, Clemmons 18, Yiğitcan Saybir 12, Berkay Taşkıran 7, Ömer Utku Al, Auguste 12, Mehmet Nihat Atalan

DARÜŞŞAFAKA: Olaseni 11, Starks 14, Ercan Osmani 8, Mccullough 8, Doğuz Özdemiroğlu 11, Eray Büyüncangaz, Can Korkmaz 3, Canberk Kuş, Yeboah 8, Hakan Sayılı 5, Ege Özçelik 3, Kılıçarslan Şenkahya

1'İNCİ PERİYOT: 27-19

DEVRE: 42-34

3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-49Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 6'ncı hafta erteleme maçında Frutti Extra Bursaspor sahasında Darüşşafaka'yı 97-71 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 28 sayıyla ev sahibi ekipten Onuralp Bitim oldu.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2022-12-28 22:21:57



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