Takla atan otomobilden kendi imkanlarıyla çıkıp kaçtılar

Hasan BOZBEY/ ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)BURSA'da, kaldırıma çarparak takla atan otomobildeki 3 kişi kendi imkanları ile araçtan çıkıp, kaza yerinden kaçtı.
Kaza, saat 20.30 sıralarında Orhangazi ilçesi, BursaYalova yolunda meydana geldi. 16 AKM 105 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çarpıp takla attı. Kazayı gören çevredekiler otomobildekilerin yardımına koşarken, sağlık ve polis ekiplerine de haber verildi. Ancak bu sırada otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan 3 kişi, kaza yerinden kaçtı. Kaza yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, bölgede incelemede bulundu. Ekipler, görgü tanıklarının ifadeleri ve çevrede bulunan güvenlik kameralarına göre kaza yerinden kaçanların kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. Takla atan otomobil ise çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Hasan BOZBEY
2023-01-01 22:45:30
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