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Polis memurunun eşini öldürdüğü olayda yaralanan Şeyma, duruşmada ağladı

DHA

Polis memurunun eşini öldürdüğü olayda yaralanan Şeyma, duruşmada ağladı


Halil ÖZÇOBAN/ BURSA, (DHA)BURSA´da, otomobilden indirdiği eski eşi Yasemin Ağır (45) ile yanındaki Yahya Aydın´ı (48) tabancayla vurarak öldürüp, yoldan geçen Şeyma Ünlü'nün (17) ise yaralanmasına neden olan polis memuru Bilal Ağır´ın (49) yargılanmasına devam edildi. Duruşmada ifade veren Ünlü, Bilal Ağır´ın silahı kendisine doğrultup, ateş ettiğini iddia etti. "Kavgayı polise söylemek için telefonu elime aldığım sırada sanık, silahı bana doğrultup ateş etti. Şikayetçiyim" dedi. Ünlü, geçirdiği ameliyatlar nedeniyle çocuk sahibi olamama ihtimali olduğunu söyleyip, duruşma salonunda ağlayarak fenalaştı. 
Olay, geçen yıl 12 Şubat´ta meydana geldi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Bilal Ağır, Akademi Caddesi'nde eski eşi Yasemin Ağır ile Yahya Aydın'ın içinde bulunduğu otomobilin önünü kesti. Bilal Ağır, otomobilden indirdiği eşi ile Yahya Aydın'ı darbetti. Ardından belinden çıkardığı tabancayla önce eşine sonra da Yahya Aydın'a kurşun yağdırdı. Sırtından vurulan Yasemin Ağır ile bacağından, karnından ve başından vurulan Yahya Aydın kanlar içinde yığıldı. Ağır'ın açtığı ateş sonucu yerden seken kurşunlardan biri de bu sırada yoldan geçen Şeyma Ünlü'ye isabet etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yasemin Ağır ile Yahya Aydın hayatını kaybederken, Bilal Ağır ise tutuklandı. 
Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak eski eşi öldürme' ve 'tasarlayarak öldürme' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, 'olası kastla nitelikli yaralama' suçundan ise 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Bilal Ağır'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya sanık Ağır ve avukatı ile maktul Yasemin Ağır'ın yakınları, olayda yaralanan Şeyma Ünlü ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı vekilleri, taraf avukatları ile Bursa Barosu Kadın Hakları Komisyonu vekilleri katıldı.
`SİLAHI BANA DOĞRULTUP ATEŞ ETTİ´
Duruşmada ifade veren Şeyma Ünlü, olay yerinin karşısında yer alan kursa gittiğini, ders arasında arkadaşlarıyla dışarı çıktığı sırada olayın meydana geldiğini söyledi. Bilal Ağır´ın kendisini yanlışlıkla vurmadığını iddia eden Ünlü, "Arkadaşım ile kurstan çıkıp bir şey almak için alışveriş merkezine gittik. Oturduğumuz sırada dışarıda 2 erkek ve 1 kadının kavga ettiğini gördük. Dışarı çıktık. Kavgayı polise bildirmek içim elime telefonu aldığım sırada kadın, `Yardım eden yok mu?´ diye bağırıyordu. Herkes bakıyordu. Sanık birden silahı bana çevirip ateş etti. Kaçmaya çalışırken kasığımdan yaralandığımı anladım" dedi.
`ÇOCUK SAHİBİ OLAMAYABİLİRİM'
Geçirdiği ameliyatlar nedeniyle çocuk sahibi olamama ihtimali olduğunu söyleyen Şeyma Ünlü, "3 ay hastanede kaldım. 3 defa ameliyat oldum. Doktor, çocuğumun olmayacağını söyledi. 3 adım geri kendimi atmasaydım bugün ben de hayatta olmayabilirdim. Bana sen ne yaptın? Sanığın cezalandırılmasını istiyorum" diyerek bağırıp, ağladı. İfadesinin ardından fenalaşan Ünlü, duruşma salonundan çıkarıldı.
`1 HAFTA ÖNCE YASEMİN´İ ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLEDİ´
Duruşmada, Bilal Ağır´ın akrabası Mustafa Karbeyaz da tanık olarak dinlendi. Olaydan 1 hafta önce sanığın kendisine telefonla arayıp, eşiyle boşandıklarını ve Yasemin Ağır'ın başka biriyle görüştüğünü söylediğini dile getiren Karbeyaz, sanığın bu durumu kaldıramadığını ve Ağır'ı öldüreceğini söylediğini kaydetti. Bilal Ağır'ın, zanlıyı götürdüğü sırada cezaevini incelediğini ve burada kendisini nelerin beklediğini gözlemlediğini anlattığını belirten Karbeyaz, kötü bir şeyler yapacağını anladığı için sanığa sürekli sakin olması yönünde telkinler verdiğini söyledi. Başka gün ise sanığın kendisine telefon ederek, kafede Yasemin Ağır´ı biriyle gördüğünü söylediğini belirten Karbeyaz, "Yasemin Ağır'a yönelik söylemlerde bulunması üzerine maktulü arayıp uyardım. Hemen eve gitmesini söyledim sonra Bilal beni aradı, `Yasemin'i sen mi aradın? İşimi bozdun. Neden uyardın, ben indirecektim bunları´ dedi" diye konuştu.
YASEMİN KIZINI DÜŞÜNÜP VAZGEÇMİŞ
Mustafa Karbeyaz, eşinin yeğeni olan Yasemin Ağır'ın boşanmasına rağmen kızının etkilenmemesi için eski eşinin soyadını kullanmayı sürdürdüğünü anlatarak sanığın, kendi soyadını taşırken başka biriyle görüşmesinin ağırına gittiğini de söylediğini belirtti. Bilal Ağır´ın cinayeti mal paylaşımı nedeniyle işlediğini, olaydan önce onun ifadeleri nedeniyle bir şey olmasından korkarak Yasemin Ağır'ı uyardığını dile getiren Karbeyaz, "Bana, 'Ben yarın savcılığa suç duyurusunda bulunacağım' demişti ancak sonrasında kızını düşünerek vazgeçmiş" dedi.
`MAL İÇİN İNSAN ÖLDÜRECEK DEĞİLİM´
Suçlamaları reddeden Bilal Ağır ise "Ben mal mülk için insan öldürecek biri değilim" dedi. Sanığın savunması devam ederken, kızı Defne A., kendisine bağırarak tepki gösterdi.
Mahkeme başkanı, olay günü sanığın silahından çıkan kurşunla hasar gören ambulansa ilişkin 9´uncu Asliye Ceza Mahkemesi´nde açılan `mala zarar verme´ davasının bu dava ile birleştirilmesine karar verildiğini bildirirken Bilal Ağır, Sağlık Bakanlığı´nın 1888 lira zararının giderilmesine yönelik taleple ilgili "Bakanlığın zararını gidermek istiyorum ancak bana ait silahtan çıkan kurşun, ambulansa zarar vermedi. Bu suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.
Avukatların beyanlarının ardından olayda yaralanan Şeyma Ünlü´ye ait kesin rapor alınması için gerekli sürenin beklenmesine ve sanığın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN
2023-01-02 10:01:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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