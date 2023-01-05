Bursa'da evde uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı 

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Hasan BOZBEY/ BURSA, (DHA)BURSA´nın Orhangazi ilçesinde, evde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen O.K. (34) ve O.E. (27), polis operasyonuyla yakalandı.

Orhangazi'de O.K. ile O.E.'nin, evde uyuşturucu ticareti yaptıkları istihbaratı üzerine polis, teknik ve fiziki takip başlattı. Cumhuriyet savcısından alınan talimatla şüphelilerin evine baskın düzenlendi. Operasyonda 2 kişi, gözaltına alınırken, evde yapılan aramada ise 43 gram metamfetamin, 2 gram esrar, uyuşturucu madde içiminde kullanılan 3 aparat ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2023-01-05 14:39:39



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