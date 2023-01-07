Sinan Ateş, Mevlid-i Şerifle anıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinan Ateş, Mevlid-i Şerifle anıldı

DHA

Sinan Ateş, Mevlid-i Şerifle anıldı


Semih ŞAHİN/ BURSA, (DHA)ANKARA'da uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, toprağa verilişinin 7'nci gününde Mevlid-i Şerif'le anıldı.
Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş ile yanında bulunan arkadaşı Selman Bozkurt Ankara, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456'ncı Sokak'ta geçen cuma cami çıkışında motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Doç. Dr. Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti, arkadaşı Bozkurt ise omzundan yaralandı. Doç. Dr. Sinan Ateş, Bursa Ulu Camii'nde yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı cenaze namazının ardından Emir Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.
MEVLİD-İ ŞERİF DÜZENLENDİ
Geçen cumartesi günü toprağa verilen Doç. Dr. Sinan Ateş, Emir Sultan Camii'nde düzenlenen Mevlid-i Şerif ile anıldı. Baba Musa Ateş ve Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti. Düzenlenen Mevlid-i Şerif'e, Ateş'in aile bireyleri, yakınları ve yüzlerce seveni katıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN
2023-01-07 19:54:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da çocuk parkına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da çocuk parkına devrilen otomobilin sürücüsü ...
TOFAŞ - Frutti Extra Bursaspor: 82-83
YEREL HABERLER TOFAŞ - Frutti Extra Bursaspor: 82-83
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
YEREL HABERLER Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
(Görüntülü) İŞ YERİ YANGININDA 3 TARİHİ BİNA ZARAR GÖRDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) İŞ YERİ YANGININDA 3 TARİHİ BİNA ZARAR ...
İş yeri yangınında 3 tarihi bina zarar gördü
YEREL HABERLER İş yeri yangınında 3 tarihi bina zarar gördü
GÜNCELLEME - Bursa'da ahşap iş yerlerinin bulunduğu çarşıda çıkan yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Bursa'da ahşap iş yerlerinin bulunduğu ...
Bursa'da ahşap iş yerlerinin bulunduğu çarşıda çıkan yangına müdahale ediliyor
YEREL HABERLER Bursa'da ahşap iş yerlerinin bulunduğu çarşıda çıkan ...
UMSMİB bu yıl 320 milyon dolarlık ihracat hedefliyor
YEREL HABERLER UMSMİB bu yıl 320 milyon dolarlık ihracat hedefliyor
Bursa'nın 155 yıllık meslek lisesinde ilaçlama dronu üretildi
YEREL HABERLER Bursa'nın 155 yıllık meslek lisesinde ilaçlama dronu ...
Bursalı 53 yıllık kasket ustası mesleğini öğretecek çırak bulamıyor
YEREL HABERLER Bursalı 53 yıllık kasket ustası mesleğini öğretecek ...
(Görüntülü)ULUDAĞ&#039;IN ETEKLERİNDEKİ BARAJLAR KURUDU
YEREL HABERLER (Görüntülü)ULUDAĞ'IN ETEKLERİNDEKİ BARAJLAR ...
(Görüntülü)CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKIP, YİNE UYUŞTURUCUDAN TUTUKLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKIP, YİNE ...
Orhangazi'de otoyolda şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Orhangazi'de otoyolda şarampole devrilen otomobildeki ...
Uludağ'ın eteklerindeki barajlar kurudu
YEREL HABERLER Uludağ'ın eteklerindeki barajlar kurudu
Cezaevinden izinli çıkıp, yine uyuşturucudan tutuklandı
YEREL HABERLER Cezaevinden izinli çıkıp, yine uyuşturucudan ...
Bursa'da köpeği kamyonetin arkasına bağlayıp götüren kişi yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da köpeği kamyonetin arkasına bağlayıp götüren ...
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Bursa'da gençlerle bir araya geldi:
YEREL HABERLER Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Bursa'da ...
(Görüntülü) BURSA - MUHARREM İNCE, SİNAN ATEŞ&#039;İN MEZARINI ZİYARET ETTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA - MUHARREM İNCE, SİNAN ...
Muharrem İnce: Sekreter cumhurbaşkanı istiyorlar (2)
YEREL HABERLER Muharrem İnce: Sekreter cumhurbaşkanı istiyorlar (2)
Mudanya ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Mudanya ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan ...
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Bursa'da konuştu:
YEREL HABERLER Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ...
(Görüntülü) MUHARREM İNCE: SEKRETER CUMHURBAŞKANI İSTİYORLAR
YEREL HABERLER (Görüntülü) MUHARREM İNCE: SEKRETER CUMHURBAŞKANI ...
Muharrem İnce: Sekreter cumhurbaşkanı istiyorlar
YEREL HABERLER Muharrem İnce: Sekreter cumhurbaşkanı istiyorlar
Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 175 milyon dolarlık ihracat hedefliyor
YEREL HABERLER Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 175 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.