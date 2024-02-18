Marmara'da batan geminin 5 mürettebatını özel eğitimli 19 dalgıç arıyor; Zeynep'in cenazesi kaptan köşkünde bulunmuş (7)

TCGAKIN’DAN 7’NCI DALIŞ Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası’nın güneybatısında batan, 'BATUHAN A' isimli geminin kayıp 5 mürettebatını arama çalışmalarına 4’üncü gününde devam ediliyor. Hava şartlarının olumlu seyretmesiyle bugün batık gemi enkazına ardı ardına dalış gerçekleştirildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın özel eğitimli dalgıçları Saat 17.36 itibarıyla TCG AKIN’dan 7’nci dalışlarını yaptı.

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