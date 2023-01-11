

Esra TÜRKERİsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)TÜRKİYE´nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ´da beklenen kar yağışı dün gece başladı. Gece boyu süren yağışla birlikte Uludağ´da kar kalınlığı 8 santimetreye ulaştı.

Kayakseverlerin 'beyaz cennet' olarak tanımladığı Uludağ´da, kar yağışı dün gece başladı. Hava sıcaklığının en yüksek sıfırın altında 3, en düşük ise sıfırın altında 9 derece olarak ölçüldüğü Uludağ´da kar kalınlığı 8 santimetreye ulaştı. Gece, aralıklarla devam eden kar yağışı, gün boyunca da sürdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü´nün verilerine göre Uludağ, 16 Ocak´a kadar kar yağışının etkisi altında olacak.

Yağışla birlikte kayakseverler de Uludağ´a gelmeye başladı. Bursa´da yaşayan Mazlum Koçu (23), kar yağdığını duyar duymaz Uludağ´a geldiğini söyleyerek, "Uzun zamandır beklediğimiz karı bugün nihayet bulabildik. Karın haberini duyar duymaz kendimizi Uludağ´da bulduk. Kayak yapmaya, telesiyeje binmeye geldik. Bütün kayakseverleri Uludağ´ımıza bekliyoruz. Her sene buradayım, Uludağ´ı seviyoruz, karı seviyoruz, kayağı seviyoruz" diye konuştu.

Kar yağdığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Samet Gezici (22), "Biraz geç oldu ama Allah´a şükür geldi. Duyduğumuz gibi geldik. Çok şükür, herkesi bekliyoruz. Kayak yapacağız. Her sene buradayım" dedi.

Kayak hocası Tekin Kardeş (40) ise kayak yapılması için henüz yeterli kar yağışı olmadığını söyleyerek, "19 yıldır burada turizm işiyle uğraşıyoruz. Bu sene kar maalesef bir ay geç geldi. İnşallah bundan sonra yağar. Kayak sezonunun açılması için bu kar yetersiz, en az 40-50 santimetre daha yağması lazım" ifadelerini kullandı.

`DOLULUK ORANI SÖMESTİRDE ARTACAK´

2 hafta sonra sömestir tatilinin başlayacağına dikkat çeken otel yöneticisi Harbi Türk, "Tüm Türkiye´ye yeni yeni kış geldi, kar geldi. Maalesef bugünlerde bu ayda geldi kar. Mutluyuz tabii. Kayakseverler, kış tatilini özleyenler bekliyorduk karı. Takip ediyorduk. Hemen sömestir başlayacak, 20´si sömestir. Rezervasyonlarımızda iptal söz konusu değil. Bu dönemde kar geleceği belliydi, takip ediliyordu. Doluluklar da zaten artacak. Beyaz cennet burası, karla güzel, sevinçliyiz. Telefonlarımız susmuyor şu anda. Hem sömestir, hem diğer günler ve hafta sonları için talep güzel" diye konuştu.

Uludağ´ın 2023 yılını karsız karşıladığını söyleyen Türk, "Maalesef bizim de beklemediğimiz bir şeydi. Duyuyoruz, kuraklığa sirayet ediyor. Uludağ tüm Marmara ve Bursa için önemli bir yer. Buraya kar yağmasına sadece turizm açısından bakmıyoruz. Başka etkenler de var. Yılbaşında böyle bir şey yaşadık. Yine de Uludağ´ı sevenler geldi. Kar olmasa da yılbaşını belli bir dolulukta geçirdik" ifadelerini kullandı.

YENİ YILI KARSIZ KARŞILADI

Türkiye'nin, 17 otel, tesis ve 5 bin yatak kapasitesi ile en büyük kış ve doğa sporları merkezi olan 2 bin 543 rakımlı Uludağ´da, 15 Aralık´ta sezonun açılabilmesi için beklenen kar yağışı yağmadı. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle Uludağ´da yeni yıl karsız karşılandı. Bu nedenle bazı turistler rezervasyonlarını iptal ederken, otellerdeki doluluk oranı yüzde 50'ye kadar düştü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER-İsmail Hakkı SEYMEN

2023-01-11 14:54:49



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