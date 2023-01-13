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Muammer İRTEMNevruz İLİMDAROĞLU/ BURSA, (DHA)BURSA'da, emniyet şeridinde park halindeki TIR´a çarparak altına giren otomobilde hayatını kaybeden ilaç firması temsilcisi Mehmet Vehbi Yılmazer (39), Hamitler Mezarlığı´nda toprağa verildi. Yılmazer'in, iş görüşmesine gitmek üzere şirket otomobiliyle yolda olduğu öğrenildi.

Kaza, dün saat 08.30 sıralarında, çevre yolu Kestel mevkisinde meydana geldi. Kent merkezinden Ankara yönüne giden Mehmet Vehbi Yılmazer yönetimindeki 34 DUK 171 plakalı otomobil, E.B.'nin emniyet şeridine park ettiği 17 YR 284 plakalı TIR'a arkadan çarptı. TIR'ın altına giren otomobil, hurdaya dönerken, sürücü Yılmazer ise sıkıştı. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yılmazer´in yaşamını yitirdiği belirlendi. Araç içinde sıkışan Yılmazer´in cansız bedeni, savcı incelemesinin ardından itfaiye ekiplerince çıkarılarak, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

İlaç firması temsilcisi Mehmet Vehbi Yılmazer'in, iş görüşmesine gitmek için şirket otomobiliyle yolda olduğu öğrenildi.

İstanbul merkezli ilaç firmasının Bursa temsilcisi olduğu belirtilen, 8 ve 4 yaşlarında 2 çocuğu bulunan Mehmet Vehbi Yılmazer´in cenazesi, bu sabah ailesi tarafından teslim alındı. Yılmazer´in cenazesi, mezarlıklar müdürlüğündeki işlemlerin ardından Nilüfer ilçesindeki Barla Camii´ne getirildi. Cenazeye Yılmazer´in ailesi ve yakınları ile iş arkadaşları katıldı. Mehmet Vehbi Yılmazer, kılınan namazın ardından Hamitler Mezarlığı´nda toprağa verildi.

TIR ŞOFÖRÜ SERBEST

Öte yandan kazanın ardından gözaltına alınan TIR şoförü E.B., dün akşam emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrolle serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Nevruz İLİMDAROĞLU

2023-01-13 15:03:18



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