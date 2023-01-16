Bakan Özer: Eğitimin önündeki antidemokratik uygulamalar kaldırıldı (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Özer: Eğitimin önündeki antidemokratik uygulamalar kaldırıldı (2)

DHA

Bakan Özer: Eğitimin önündeki antidemokratik uygulamalar kaldırıldı (2)


DÜNYA ŞAMPİYONU KAAN İLE SATRANÇ 
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bursa´nın İnegöl ilçesinde açılışını gerçekleştirdiği MÜSİAD Saime Sultan Bilim ve Sanat Merkezi´nde incelemelerde bulundu. Bakan Özer, burada 8 yaşında Avrupa şampiyonu, 10 yaşında dünya şampiyonu olan, 75 madalya ve 40 kupası ile 'dünyanın en genç uluslararası ustası' unvanını taşıyan Yağız Kaan Erdoğmuş (11) ile satranç oynadı. Müsabaka sırasında Özer, "Bitirelim. Sonra manşet istemiyorum, `Bakan 3 hamlede yenildi' falan diye" dedi. Yağız Kaan´ın yurt dışındaki turnuva masraflarını karşılama sözü de veren Bakan Özer, "Senin masraflarını biz karşılayalım" diye konuştu. Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2023-01-16 12:33:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Özer: Eğitimin önündeki antidemokratik uygulamalar kaldırıldı
YEREL HABERLER Bakan Özer: Eğitimin önündeki antidemokratik ...
(Görüntülü)BAKAN ÖZER, MÜSİAD&#039;IN BİLİM VE SANAT MERKEZİ AÇILIŞINDA KONUŞTU
YEREL HABERLER (Görüntülü)BAKAN ÖZER, MÜSİAD'IN BİLİM VE SANAT ...
BTÜ'lü bilim insanları, çok uluslu projeyle karidesin raf ömrünü uzatacak
YEREL HABERLER BTÜ'lü bilim insanları, çok uluslu projeyle karidesin ...
(Görüntülü)SİNAN ATEŞ?İN MEZARI BAŞINDA 24 SAAT &#039;SAYGI&#039; NÖBETİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)SİNAN ATEŞ?İN MEZARI BAŞINDA 24 SAAT ...
Sinan Ateş´in mezarı başında 24 saat 'saygı' nöbeti 
YEREL HABERLER Sinan Ateş´in mezarı başında 24 saat 'saygı' nöbeti 
8 ay önce vurulan uyuşturucu satıcısı, yarası nedeniyle yürümekte zorlanınca yakalandı
YEREL HABERLER 8 ay önce vurulan uyuşturucu satıcısı, yarası ...
(Görüntülü) BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ (BBP) GENEL BAŞKANI MUSTAFA DESTİCİ, PARTİSİNİN 11?İNCİ OLAĞAN İL KONGRESİ&#039;NDE KONUŞTU - (TAMAMI FTP&#039;DE)
YEREL HABERLER (Görüntülü) BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ (BBP) GENEL BAŞKANI ...
(Görüntülü) DESTİCİ 6?LI MASA YETKİYİ ELİNE GEÇİRİRSE, TÜRKİYE, SURİYE GİBİ, LİBYA GİBİ KAOSA GİDER
YEREL HABERLER (Görüntülü) DESTİCİ 6?LI MASA YETKİYİ ELİNE ...
(Görüntülü) PİKNİK YAPMAYA GİTTİĞİ ORMANDA, ODUN TOPLARKEN KAYALIKTAN DÜŞTÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) PİKNİK YAPMAYA GİTTİĞİ ORMANDA, ODUN ...
Bursa'da ormanlık alanda kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da ormanlık alanda kaçak kazı yapan 3 şüpheli ...
Atletizm: Salon Olimpik TOHM Deneme Yarışmaları
YEREL HABERLER Atletizm: Salon Olimpik TOHM Deneme Yarışmaları
Destici: 6´lı masa yetkiyi eline geçirirse, Türkiye, Suriye gibi, Libya gibi kaosa gider
YEREL HABERLER Destici: 6´lı masa yetkiyi eline geçirirse, Türkiye, ...
BBP Genel Başkanı Destici partisinin il kongresinde konuştu:
YEREL HABERLER BBP Genel Başkanı Destici partisinin il kongresinde ...
Frutti Extra Bursaspor - Fenerbahçe Beko: 84-100
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor - Fenerbahçe Beko: 84-100
Piknik yapmaya gittiği ormanda, odun toplarken kayalıktan düştü
YEREL HABERLER Piknik yapmaya gittiği ormanda, odun toplarken ...
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
YEREL HABERLER Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
YEREL HABERLER Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
(Görüntülü) BURSA&#039;DA KAVŞAKTA KAZA: 2?Sİ ÇOCUK 3 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA'DA KAVŞAKTA KAZA: 2?Sİ ÇOCUK 3 ...
Bursa'da uçurumdan düşüp yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Bursa'da uçurumdan düşüp yaralanan kişi hastaneye ...
(Görüntülü) EVE ATEŞ AÇMIŞLAR; O ANLAR KAMERADA
YEREL HABERLER (Görüntülü) EVE ATEŞ AÇMIŞLAR; O ANLAR KAMERADA
Bursa'da kavşakta kaza: 2´si çocuk 3 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da kavşakta kaza: 2´si çocuk 3 yaralı
Havaya rastgele açılan ateşte, mermiler eve isabet etti (2)
YEREL HABERLER Havaya rastgele açılan ateşte, mermiler eve isabet ...
Bursa'da "Bursa Kızılay ve Eşpedal Her Alanda Engellilerin Yanında" etkinliği gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Bursa'da "Bursa Kızılay ve Eşpedal Her Alanda ...
Çalıştırmak için yokuş aşağı saldığı otobüs tarlaya girdi, sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Çalıştırmak için yokuş aşağı saldığı otobüs tarlaya ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.