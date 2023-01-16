Bakan Özer: Eğitimin önündeki antidemokratik uygulamalar kaldırıldı (2)

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor



DÜNYA ŞAMPİYONU KAAN İLE SATRANÇ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bursa´nın İnegöl ilçesinde açılışını gerçekleştirdiği MÜSİAD Saime Sultan Bilim ve Sanat Merkezi´nde incelemelerde bulundu. Bakan Özer, burada 8 yaşında Avrupa şampiyonu, 10 yaşında dünya şampiyonu olan, 75 madalya ve 40 kupası ile 'dünyanın en genç uluslararası ustası' unvanını taşıyan Yağız Kaan Erdoğmuş (11) ile satranç oynadı. Müsabaka sırasında Özer, "Bitirelim. Sonra manşet istemiyorum, `Bakan 3 hamlede yenildi' falan diye" dedi. Yağız Kaan´ın yurt dışındaki turnuva masraflarını karşılama sözü de veren Bakan Özer, "Senin masraflarını biz karşılayalım" diye konuştu. Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-01-16 12:33:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.