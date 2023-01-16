Bakan Özer: Eğitimin önündeki antidemokratik uygulamalar kaldırıldı (3)



'MESLEK LİSELERİ İHRACAT YAPAN KONUMA GELDİ'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bursa'nın İnegöl ilçesinde Hacı Sevim Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi´ndeki atölyeleri ziyaret etti. Bakan Özer, daha sonra MÜSİAD İnegöl Şubesi 21´inci Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Özer, "Bir meslek lisemizi gezdik. Mesleki eğitimin geldiği noktayı görmekten büyük mutluluk duyduk. En iyi iş dünyası bilir. Mesleki eğitimin 28 Şubat´ta katsayı uygulamasıyla tarumar edilmesinin bedelini bu ülkenin nasıl ödediğini bilirsiniz. İşte katsayı uygulaması 2012 yılında kaldırıldıktan sonra tüm bakanlar, bürokratlar, mesleki eğitimi güçlendirmek için çok ciddi çabalar sarf ettiler. Gelinen noktada artık meslek liseleri üretim yapan, Ar-Ge çalışmaları yaparak yurt dışına ihracat yapan konuma geldi. Özellikle mesleki eğitim merkezlerinde çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimlerinin yapıldığı yerlerde 2021 yılının sonunda çok önemli değişiklik yaptık. 3308 sayılı kanunda değişiklik yaptık. İşveren ve çalışanları için çok cazip mekanizma ürettik. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için çok kritik olan o çırak, kalfa ve usta ihtiyacını gidermek için bu çalışma yapıldı. Bu değişikliği yapmadan önce Türkiye´deki çırak, kalfa sayısı 159 bindi. Hedef olarak 1 milyon çırak- kalfa koyduk. 2022 yılı sonunda 1 milyon 250 bin çırak- kalfa sayısına ulaştık" dedi. DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Muammer İRTEM-İsmail Hakkı SEYMEN

2023-01-16 16:10:47



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