Seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)BURSA´da seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıktığını fark eden sürücü emniyet şeridinde durarak araçtan indi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen tamamen yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Olay, saat 20.00 sıralarında Orhangazi-Yalova Karayolu, Süpürgelik mevkisinde meydana geldi. Yalova istikametine seyir halinde olan Mehmet Özdemir (38) yönetimindeki 16 AZH 185 plakalı otomobilin, motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Bunun üzerine Mehmet Özdemir otomobili emniyet şeridinde durdurduktan sonra araçtan indi. İhbar üzerine bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de yolu kısa süreliğine trafiğe kapattı. Yangının söndürülmesinin ardından trafik yeniden açıldı. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangının sebebi araştırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY
2023-01-18 21:45:44
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