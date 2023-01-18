Seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! İşte kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)BURSA´da seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıktığını fark eden sürücü emniyet şeridinde durarak araçtan indi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen tamamen yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Orhangazi-Yalova Karayolu, Süpürgelik mevkisinde meydana geldi. Yalova istikametine seyir halinde olan Mehmet Özdemir (38) yönetimindeki 16 AZH 185 plakalı otomobilin, motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Bunun üzerine Mehmet Özdemir otomobili emniyet şeridinde durdurduktan sonra araçtan indi. İhbar üzerine bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de yolu kısa süreliğine trafiğe kapattı. Yangının söndürülmesinin ardından trafik yeniden açıldı. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangının sebebi araştırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2023-01-18 21:45:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.