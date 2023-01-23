Direksiyonunda rahatsızlandığı otomobille ters yöne girip kaza yaptı; o anlar kamerada

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde direksiyon başında rahatsızlanan Nadir Aydın'ın (57) önce durdurup, sonra birden gazına bastığı otomobil, ters yöne girerek refüjdeki ağaca ve demir bariyerlere çarptı. O anlar kameraya yansıdı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde meydana geldi. Orhaniye Mahallesi Kozluca Caddesi'nden kara yoluna çıkış yapmak isteyen Nadir Aydın, direksiyon başında rahatsızlanınca 34 FAE 201 plakalı otomobilini kavşakta yol kenarına çekip, durdu. Kısa süre sonra Aydın gaz pedalına basınca hareket edip ters yöne giren otomobil, refüjdeki ağaca ve bariyerlere çarptı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Nadir Aydın'ın tansiyonunun düştüğünü belirledi. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aydın´ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bu arada, kaza kameralara yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-01-23 14:11:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.