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Bakan Karaismailoğlu: Ülkemizi uluslararası koridora çevirdik, dünyayı Türkiye´ye bağladık

DHA

Bakan Karaismailoğlu: Ülkemizi uluslararası koridora çevirdik, dünyayı Türkiye´ye bağladık


İsmail Hakkı SEYMENKazım BULUT/ BURSA, (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ulaşım ve iletişim altyapısına son 20 yılda 183 milyar dolar üzerinde yatırım yapıldığını söyledi. Karaismailoğlu, "Türkiye'nin dört bir köşesinde hizmet ve eser fırtınası estirdik, estirmeye de devam ediyoruz. Başkalarının 100 yılda inşa edemediği dev projeleri, dünya çapındaki eserleri 20 yıl gibi kısa sürede tamamlayarak yalnızca ülkemizin değil dünyanın hizmetine sunduk. İleri teknoloji büyük ölçekli kara yolu eserleri sayesinde ortaya koyduğumuz başarılarla ülkemizi uluslararası koridora çevirdik, dünyayı Türkiye'ye bağladık" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Bursa´nın Gemlik ilçesinde yapımı tamamlanan 'Gemlik-Yenimahalle Farklı Seviyeli Kavşağı ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni´ne katıldı. Bakan Karaismailoğlu´na Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları 14'üncü Bölge Müdürü Umut Akyazı da eşlik etti.
'EVRESEL FAYDALARI GÖZETTİK'
Bakan Karaismailoğlu, 1075 metre uzunluğunda inşa edilen ve 950 metrelik bağlantı yolları ile 2 bin 25 metreye ulaşan kavşağın, trafiğe bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında hizmet vereceğini söyledi. Karaismailoğlu, "Marmara Bölgesi'ndeki hızlı sanayileşme ve ticaret hacminin ihtiyacı olan deniz yolu taşımacılığında en önemli liman bölgelerimizden biri hiç şüphesiz Gemlik. Ayrıca ülkemizin dördüncü büyük serbest bölgesinin de Gemlik'te bulunması, ilçemizin hızla gelişmesini sağladı. Bizler de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, Gemlik´in ulaşım ağını güçlendirecek her projenin öneminin farkındayız. İşte bu nedenle Gemlik-Armutlu yolunun Gemlik-Yenimahalle yol ayrımında bin 75 metre uzunluğundaki Yenimahalle Farklı Seviyeli Kavşağı'nı inşa ettik. Projenin toplam uzunluğu 950 metrelik bağlantı yollarıyla birlikte 2 kilometreyi aşmakta. Yolun Yenimahalle geçişi tek yoldur. Bölünmüş yol standardına yükselttik. Ayrıca yolun platform gelişimi 12 metreden tam 19 metreye çıktığı için trafik yoğunluğu da rahatlamış oldu. Gemlikliler de bu cennet ilçemizi ziyaret edenler de rahat bir nefes alacaklar. Elbette her projemizde olduğu gibi çevresel faydaları da gözettik. Artık dur durak yapan, bu esnada ciddi yakıt israfına ve hava kirliliğine neden olan araç olmayacak" dedi. 
`KARA YOLLARI LOJİSTİK SİSTEMİN KILCAL DAMARLARIDIR´
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın "Yol medeniyettir" sözünü hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:
"Ülkemizi yarınlara taşıyacak büyük projeleri hayata geçirerek yurdumuzun geleceğine ışık tutuyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalarla geleceğe yol açıyoruz. Üretime yol açıyoruz. İstihdama yol açıyoruz. Refaha ve kalkınmaya yol açıyoruz yani Türkiye´nin yolunu açıyoruz. Bakanlığımız bünyesindeki en önemli hizmetin kolu, kara yolları. Kara yolları, en vazgeçilmez ulaşım botlarımızdan biri. Hem uluslararası hem de yurt içi yük ve yolcu taşımacılık faaliyetlerinde kilit rol oynuyor. Lojistik sistemin kılcal damarları olarak hayatı bir fonksiyon üstleniyor kara yollarımız. Kara yolları çağın ihtiyaçlarına uygun inşa edilmiş projeler sayesinde ülkelerin çevresini aydınlattığı gibi uluslararası pazarlarda rekabet avantajının elde edilmesi için de kritik önemde. Biz de bu önemin farkında ve binlerce çalışma arkadaşımızla beraber işimizin her daim başındayız. Bakanlığımızın bu çalışmaları sayesinde ekonomiye doğrudan katkı sağlayan yüksek kalitede, kesintisiz, konforlu ve en üst düzeyde güvenlik sunan kara yolları yenilikçi değerlerle bezenmiş, eşit, dengeli, sürdürülebilir kalkınma hamlelerinin öncüsü konumuna yükselmiştir. Milletimize hizmetin en iyisini sunabilme, 'Türkiye Yüzyılı'na giden yolda altyapıyı inşa ederek gençlerimize ülkemize hizmet edebilen gururu hep birlikte yaşıyoruz."
´20 YILDA 183 MİLYAR DOLAR ÜZERİNDE YATIRIM YAPTIK´
Ulaşım ve iletişim altyapısına son 20 yılda 183 milyar dolar üzerinde yatırım yapıldığına dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi: 
"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına son 20 yılda tam 183 milyar dolar üzerinde yatırım yaptık. Türkiye'nin dört bir köşesinde hizmet ve eser fırtınası estirdik, estirmeye de devam ediyoruz. Başkalarının 100 yılda inşa edemediği dev projeleri, dünya çapındaki eserleri 20 yıl gibi kısa bir sürede tamamlayarak yalnızca ülkemizin değil dünyanın hizmetine sunduk. Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüleri, İstanbul-İzmir, Ankara-Niğde, Kuzey Marmara otoyolları gibi özellikle ileri teknoloji gerçekleştirilen büyük ölçekli kara yolu eserleri sayesinde ortaya koyduğumuz başarılarla ülkemizi uluslararası bir koridora çevirdik. Dünyayı Türkiye'ye bağladık. Ülkemizi bölünmüş yollar, otoyollar, mega projeler ve akıllı ulaşım sistemleriyle çağın ilerisine taşıdık. 2003 öncesi 6 bin kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı tam 29 bin kilometreye çıkardık. Ayrıca 3 bin 665 kilometre bölünmüş yol, 458 kilometre uzunluğunda, 127 kara yolu tüneli ve 80 kilometre uzunluğunda, 488 köprü ve viyadük inşaatımız da devam etmekte. 2053´e geldiğimizde bölünmüş yollarımızı 38 bin kilometreye ulaştıracağız. Cumhuriyetimizin 100´üncü yılında daha nice büyük projeleri hep birlikte tamamlayacak ve yenilerine başlayacağız. Dünyayı, coğrafyamıza entegre etmeyi hedefleyen iddialı sürecimiz var ve bu süreci ulaşımın her modunda başarıyla yönetiyoruz. Dünyada ticaret yollarında söz sahibi Türkiye'nin altyapısını inşa ediyor, geliştiriyoruz. Dur durak bilmiyor, gençlerimizin yolunu açmak için en iyisini, en doğrusunu, en konforlusunu inşa etmeye devam edeceğiz."
Bakan Karaismailoğlu, Gemlik-Yenimahalle farklı seviyeli kavşağı ve bağlantı yollarının açılış kurdelesini kesmesinin ardından 'Yalova Otogar Kavşağı Köprüsü ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'ne katılmak üzere Yalova´ya gitti. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Gemlik İsmail Hakkı SEYMEN-Kazım BULUT
2023-01-26 12:00:48

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