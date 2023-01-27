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TOFAŞ - AYOS Konyaspor: 79-76

DHA

TOFAŞ - AYOS Konyaspor: 79-76


Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)-SALON: Nilüfer Tofaş
HAKEMLER: Serkan Emlek, Kaan Büyükçil, Göksun Öz
TOFAŞ: Deon Thompson 10, Berke Büyüktuncel 0, Berk İbrahim Uğurlu 16 , Batın Tuna 0, Tolga Geçim 7, Bora Satır 0, Tyler Ennis Mc İntrey 18, Boubacar Toure 15, Arturas Milaknis 12
AYOS KONYASPOR BASKETBOL: Sinan Sağlam 4, Rasheed Wesley Daranijo 26, Alex Daniel Perez 19, Murat Göktaş 4, Erkin Şenel 0, Clifford Matthew Coleman 5, Ramazan Tekin 4, Roko Badzim 12, Cevher Özen 2
1'İNCİ PERİYOT: 22-18
DEVRE: 47-33 ;
3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-54 
Baketbol Süper Ligi 17'nci hafta mücadelesinde TOFAŞ, AYOS Konyaspor'u 79-76 mağlup etti. TOFAŞ bu maçın ardından 7 galibiyete ulaşırken, AYOS Konyaspor ise 11'inci mağlubiyetini aldı. DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM
2023-01-27 21:37:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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