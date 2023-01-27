TOFAŞ - AYOS Konyaspor: 79-76

Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)-SALON: Nilüfer Tofaş
HAKEMLER: Serkan Emlek, Kaan Büyükçil, Göksun Öz
TOFAŞ: Deon Thompson 10, Berke Büyüktuncel 0, Berk İbrahim Uğurlu 16 , Batın Tuna 0, Tolga Geçim 7, Bora Satır 0, Tyler Ennis Mc İntrey 18, Boubacar Toure 15, Arturas Milaknis 12
AYOS KONYASPOR BASKETBOL: Sinan Sağlam 4, Rasheed Wesley Daranijo 26, Alex Daniel Perez 19, Murat Göktaş 4, Erkin Şenel 0, Clifford Matthew Coleman 5, Ramazan Tekin 4, Roko Badzim 12, Cevher Özen 2
1'İNCİ PERİYOT: 22-18
DEVRE: 47-33 ;
3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-54
Baketbol Süper Ligi 17'nci hafta mücadelesinde TOFAŞ, AYOS Konyaspor'u 79-76 mağlup etti. TOFAŞ bu maçın ardından 7 galibiyete ulaşırken, AYOS Konyaspor ise 11'inci mağlubiyetini aldı. DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM
2023-01-27 21:37:53
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