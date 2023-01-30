Uludağ´da kayakçılara sis engeli



Esra TÜRKER-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)TÜRKİYE´nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ´da beklenen kar yağışı cuma günü öğle saatlerinde başladı. Hafta sonu aralıksız süren yağışla Uludağ´da kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı. Kayak pistleri yerli ve yabancı turistlerle dolarken, sis nedeniyle tatilcilerin kayak keyfi yarım kaldı.

Uludağ´da, kar yağışı geçtiğimiz hafta cuma günü öğle saatlerinde başladı. Hava sıcaklığının en yüksek sıfırın altında 9, en düşük ise sıfırın altında 11 derece olarak ölçüldüğü Uludağ´da, cumartesi günü 32 santimetre olarak ölçülen kar kalınlığı, bir gecede 13 santimetre artarak pazar günü 45 santimetreye ulaştı. Kar yağışı, hafta sonu da sürdü. Haftaya da kar yağışı ve 45 santimetre kar kalınlığı ile başlayan Uludağ´da aniden çöken sis nedeniyle telesiyejlerin kapanması ise tatilcileri üzdü.

Kar yağışını ve sömestir tatilini fırsat bilerek kayak yapmaya geldiğini söyleyen Dağhan Dağ (16), "Lise öğrencisiyim. Arkadaşımla birlikte sömestir tatilinde günübirlik geldik. Gayet güzel, eğlenceli vakit geçirdik. Ama şimdi sis çöktü kapattılar pistleri, kayamıyoruz. Geçen sene bu zamanlarda dizime kadar kar vardı" dedi.

Manisa Alaşehir´den Uludağ´a gelen Sultan Uşak (16), "Sömestir tatili için geldik. Çok güzel ama çok soğuk. Hem karne hediyesi hem de okul arasında motivasyon olsun diye geldik. Çok seviyorum Uludağ´ı" diye konuştu.

Ekin Bölek (15), "Kaç gündür karın yağmasını bekliyordum. Sisin çökmesi kötü oldu, üzüldüm biraz. Ama yine de kaymaya devam ediyorum" derken, Şeyda Anıl (16), "Bursa Nilüfer´den ailecek geldik. Uzun zamandır sezonun açılmasını bekliyorduk. Güzeldi ama sis geldi. Şu anda telesiyejleri kapattıkları için kayamıyoruz" ifadelerini kullandı.

KAR YAĞIŞI HAFTA BOYU DEVAM EDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü´nün verilerine göre bu hafta da kar yağışının devam edeceği Uludağ´da, perşembe günü güneşli bir hava hakim olacak. Ancak cuma günü yeniden başlayacak olan kar yağışıyla birlikte, sömestir tatilinin son hafta sonunun da Uludağ´da yoğun geçmesi bekleniyor.

Sömestir tatilinin ilk haftasında otellerdeki doluluk oranının yüzde 40´larda kaldığı Uludağ´da, hafta sonu devam eden kar yağışıyla, rezervasyon oranları yüzde 60´a ulaştı. Uludağ´da konaklamanın maliyeti ise gecelik kişi başı 3 bin lira ile 6 bin lira arasında değişiyor.

Türkiye'nin, 17 otel, tesis ve 5 bin yatak kapasitesi ile en büyük kış ve doğa sporları merkezi olan 2 bin 543 rakımlı Uludağ´da, 15 Aralık´ta sezonun açılabilmesi için beklenen kar yağışı yağmadı. Bu nedenle bazı turistler rezervasyonlarını iptal ederken, yılbaşında otellerdeki doluluk oranı yüzde 50'ye kadar düştü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER-Mehmet İNAN

2023-01-30 17:23:10



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