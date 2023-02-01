Şenol Güneş´in teknik direktör kardeşi Bahaddin Güneş, normal servise alındı



Yavuz YILMAZ/ BURSA, (DHA)BEŞİKTAŞ'ın teknik direktörü Şenol Güneş´in kardeşi olan, TFF 2´nci Lig Beyaz Grup'taki İnegölspor´un teknik direktörü Bahaddin Güneş (63), geçirdiği kalp krizi sonrası bir süre tutulduğu yoğun bakımdan normal servise alındı. Güneş'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

TFF 2´nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden İnegölspor'un teknik direktörü Bahaddin Güneş, dün sabaha karşı, kaldığı kulüp binasında rahatsızlanınca yardımcıları ve kulüp çalışanları tarafından özel hastaneye götürüldü. Yapılan kontrollerde kalp krizi geçirdiği belirlenen Güneş, Bursa´daki özel hastaneye sevk edilerek tedaviye alındı. Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş´in de kardeşi olan Bahaddin Güneş'in sağlık durumuyla ilgili başhekim Dr. Neşe Tunalı, yazılı açıklama yaptı. Güneş'in, acil servise getirildiğini kaydeden Tunalı, "Kalp krizi ile hastanemize başvuran hastamıza Kardiyoloji Uzmanımız Doç. Dr. Selim Topçu tarafından koroner anjiyografi yapıldı. Bir damarın tıkalı olduğu görüldü. Balon stent tedavisi ile tıkalı damar açıldı. Hastanın genel durum stabil yoğun bakımda takip ediliyor. Genel durumu gayet iyi" dedi.

Öte yandan Bahattin Güneş'in hastanedeki tedavisinin hafta sonuna kadar sürebileceği belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-02-01 12:35:04



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