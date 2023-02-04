Bursa kent merkezinde kar yağışı başladı



Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)-BURSA'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Kar yağışı kentin yüksek kesimleri ile kent merkezinde etkili oldu. Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi ile Bursa Valiliği de vatandaşı yarın için yoğun kar yağışı ve şiddetli rüzgara karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Marmara'nın güneyinde, özellikle Bursa ve çevresinde beklenen kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini gösterdi. 9 gündür Uludağ'da aralıksız yağan kar, akşam saatlerinde kent merkezinde etkili oldu. Ani bastıran kar yağışı nedeniyle ana arterlerde kısa süreli trafik oluştu. Hava sıcaklığının 3 derece olarak ölçüldüğü kent merkezinde kar yağışının yarın etkisini artırarak devam etmesi bekleniyor.

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, yarın kent merkezinde 20 santimetre ve üzeri kar beklendiği duyuruldu. Vatandaşlar, buzlanma, don, kuvvetli rüzgar, tipi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları yönünde uyarılırken, bir uyarı da Bursa Valiliği´nden geldi. Bursa Valiliği sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda; "Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan son değerlendirmelere göre ilimizde rüzgarın yarın sabah saatte 60-80 kilometre şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlemeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2023-02-04 19:46:00



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