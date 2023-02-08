5 yaşındaki Yağmur 41, 2 yaşındaki Mikail 43'üncü saatte kurtarıldı (3)

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HACER, 60 SAAT SONRA MAK EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Bursa Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma (MAK) ekipleri de deprem bölgesine giderek Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde arama kurtarma çalışmalarına katıldı. İlçeye bağlı Güneşli Mahallesi'nde enkaz altında kalanları kurtarmak için yoğun çaba sarf eden ekipler, ilk depremden 60 saat sonra Hacer Demirel'i (40) yıkılan evinin enkazından çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Genel sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Demirel, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2023-02-08 17:20:21



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