BURSA, (DHA) BURSA'nın İnegöl ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenilirken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesi Şehitler Mahallesi mevkisinde yolcu otobüsü devrildi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri gönderildi. Yaralılara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Görüntü Dökümü:
-Devrilen otobüsten görüntü
-Yaralı yolcular
-Vatandaşların yaralılara yardım etmeye çalışması
DHA-Gündem Türkiye-Bursa
2023-05-01 00:58:55
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