Bursa'da tur otobüsü devrildi; çok sayıda yaralı var (1)

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İNEGÖL(Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde içerisinden geziden dönen öğrencilerin bulunduğu tur otobüsü devrildi. Çok sayıda öğrencinin yaralandığı kaza yerine ekipler sevk edildi.

Kaza gece yarısı İnegöl ilçesi Şehitler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Çanakkale gezisinden Ankara'ya dönen öğrencilerin bulunduğu tur otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatarak, bariyerin üzerine devrildi. Kazada otobüste bulunan öğrenciler büyük panik yaşadı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yol güvenliğini sağlarken, yan yatan otobüsten çıkarılan yaralılar ise ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa BURSA, (DHA)

2023-05-01 01:20:00



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