Togg CEO'su Karakaş: Otomobilin yüzde 51'i yerli

Semih ŞAHİN-Nevruz İLİMDAROĞLU/GEMLİK, (Bursa), (DHA)TOGG CEO´su Gürcan Karakaş, "Biz bu şirketin kuruluşunu, inşaatını 24 saat canlı yayınladık. İçeride teknolojiler yerleştikçe gelişmeleri ayda en az bir kere herkese yayınladık. Pazarda hiçbir şekilde aracımızı göstermiyor değiliz. Burada bir gizem yaratıyor da değiliz. Sonuçlarımızı artık herkes görebiliyor. Togg, fikri mülkiyeti yüzde 100 bize ait bir şirkettir. Yerlilik oranı nedir dediğimizde ve değer bazında baktığımızda yüzde 51'le başlıyoruz ama biz 3 sene içerisinde yüzde 68-70'lere çıkacağımızı şimdiden görüyoruz" dedi.

Togg CEO´su Gürcan Karakaş, Togg Gemlik Teknoloji Kampüsü'nde basın mensuplarına gövde, boya ve montaj tesislerini gezdirdi. Tesisteki incelemelerin ardından kameraların karşısına geçen Karakaş, DHA mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu. 209 robotla birleştirme ve kaynak yapıldığını ve her 3 dakikada, 1 aracın banttan indirildiğini söyleyen Karakaş, günde 35-40 aracın üretildiğini ancak rakamın sürekli artacağını belirterek, "Gemlik Teknoloji Kampüsümüzde 3 ana birimimiz var. Bunları sırasıyla gezdik. Şu an gövde atölyesi içerisindeyiz. Boyahanemiz var. Boyahaneden sonra tüm akıllı cihazlarımızın montajının yapıldığı montaj birimimiz var. Gövde tesisimizin içerisinde, takribi 50 bin metrekare içerisinde, 209 robotla beraber birleştirme ve kaynak işleri yapılıyor. Daha sonra her türlü ayarlar yapıldıktan sonra boya birimimize gönderiliyor. Buranın teknik kapasitesini 3 dakikada 1 araç çıkacak şekilde kurguladık. Fakat her şirkette olduğu gibi bunun hızlanma süreci var. Biz de şu an o sürece başladık. O sürecin ortalarındayız. Günde 35-40 araç çıkarıyoruz. Bu soruyu 2 hafta sonra sorarsanız bu rakam daha yükselmiş olacak. Haziran sonunda hedeflediğimiz rakamlara ulaşmış olacağız" ifadelerini kullandı.

'FARKLI MODELLER DE PİYASAYA SÜRÜLECEK'

İlerleyen süreçte yerli otomobilin farklı modellerinin de piyasaya sürüleceğini belirten Karakaş, "Planımızda bir sedan, bir cross coupe aracımız var. Bunların bizim planımızdaki yeri 2024'ün sonu, 2027'nin başı şeklinde planlıyoruz. İlk önce sedan, daha sonra da cross coupe dediğimiz modelleri üretmeye başlayacağız. Her zaman kullanıcılarımızın beklentilerini ön planda tutuyoruz. Kullanıcılarımızdan bize hatchbackten ziyade daha spor olan, daha stili sevenler için hızlı akış, arkası daha modern göründüğü için veya algılandığı için bu tarzı seçtiler. Bizde o nedenle cross coupe´u seçtik. O da sedan modelinden yaklaşık 6 ay sonra gelecek" diye konuştu.

'7 BÖLGEDE, 27 NOKTADA HİZMET VERİYORUZ'

Türkiye genelinde 7 bölgede, 27 noktada servis ağı oluşturduklarını söyleyen Karakaş, "Bir şirketin servis hizmeti verebilmesi için 7 bölgede ve en az 20 lokasyonda yeterlilik belgesi alması lazım. Biz bu yeterlilik belgemizi ocak ayının başında aldık. Şu an itibariyle 7 bölgede, 27 noktada hizmet veriyoruz. Bu ülkemize dağılmış vaziyette. Buraların adresleri, uygulamamızda ve internet sitemizde mevcut. Akıllı cihazdan bahsediyoruz. Doğuştan elektrikli akıllı cihazdan bahsediyoruz. Bu tür araçların, mekanik bir kaza olmadığı sürece, servis ihtiyaçları da çok daha düşük oluyor. Servislerin eğitiminde, servislerin odaklanacağı noktalar da göz önünde bulundurarak bütün yeterlilik belgelerimizi hazırladık. Bu rakamları artıracağız. Servislerin çok yakında ve ulaşılabilir olması lazım. Bazı sorunları 8 tane mobil servisimizle de çözebiliyoruz" dedi.

'33 KİŞİNİN ÜLKEYE DÖNMESİNİ SAĞLADIK'

Togg Teknoloji Kampüsü'nde çalışan personel hakkında bilgilendirmelerde de bulunan Karakaş, tecrübeli isimlerin bir araya geldiğini ve yurt dışında çalışan 33 kişinin Türkiye'ye dönmesini sağladıklarını söyledi. Kampüste 2 bin 200 kişinin çalıştığını, 400 bine yakın iş başvurusu aldıklarını belirten Karakaş şunları söyledi:

"Çekirdek ekibimizi kurduğumuz andan itibaren konusunda en iyi arkadaşlarımızı, Türkiye'de bulabildiklerimizi Türkiye'den, bulamadıklarımızı yurt dışından getirterek ekibimize kazandırdık. 33 arkadaşımızı yurt dışından ülkemize geri kazandırdık. Bunların içerisinde yüzde 32 mühendis, master, doktora ve doçent seviyesinde. Ortalama 11 yıl tecrübeleri var. Bu tecrübelerde sadece klasik otomobil dünyasıyla sınırlı değil. Havacılık dünyasından, savunma sanayiden, tüketici elektroniğinden tecrübeli arkadaşları ekibimize kazandırdık. Elektrikli araçlar dünyasından da tecrübeli arkadaşlarımız var. Bu karışımın ve zenginliğin özellikle akıllı cihazın geliştirilmesinde ve üretilmesinde faydası var. Mühendisin dışında aradığımız arkadaşlarımız da meslek lisesi ağırlıklı oldu. Orada da şu ana kadar bir sorun yaşamadık. Ülkemizde son dönemlerde iyi yetişmiş ve kendisini geliştirmiş çalışan bulmakta zorlanıyoruz. İş başvurusu havuzuna baktığımız zaman 400 bine yakın iş başvurusu var."

TOGG'UN İTALYA'DAN GETİRİLDİĞİ İDDİALARINA YANIT

Togg'un Türkiye'de üretilmediği, İtalya'dan getirildiği iddialarına da yanıt veren Gürcan Karakaş, "Biz bu şirketin kuruluşunu, inşaatını 24 saat canlı yayınladık. İçeride teknolojiler yerleştikçe gelişmeleri ayda en az bir kere herkese yayınladık. İşin içerisine teknoloji ve rekabetçilik girdiği zaman ve başkalarıyla yarıştığınız zaman, buranın canlı yayında programlamasını yapmak doğru olmaz. Dünyanın hiç bir yerinde kimse bunu yapmaz. Bu şirkette 2 bin 200 kişi çalışıyorsa ve bunları dünyanın değişik noktalarından, konusunu en iyi bilen insanlar olarak buraya getiriyorsak, bu insanların gerçek anlamda işini ehliyle yaptığına, belli bir noktadan sonra güvenmek durumundayız. Pazarda hiçbir şekilde aracımızı göstermiyor değiliz. Burada bir gizem yaratıyor da değiliz. Sonuçlarımızı artık herkes görebiliyor. O soru işaretlerinin bir kısmını biz giderebiliriz ama bir kısmını da arkadaşlarımızın kendisinin gidermesi gerekiyor. Konuyu bilen birisiyseniz burada yarım saat gezseniz, buradaki birim zamanlardan, kullanılan makinelerden, beraber çalışılan şirketlerden, buranın az çok alt yapısını, hesabını, kitabını çıkarabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

'FİKRİ MÜLKİYETİ YÜZDE 100 BİZE AİT'

Togg'un fikri mülkiyetinin yüzde 100 yerli olduğunu, fiziki olarak ise yüzde 51 yerli olduğunu belirten Karakaş, şöyle konuştu:

"Togg, fikri mülkiyeti yüzde 100 bize ait bir şirkettir. Fikri mülkiyet eğer sizinse, siz onu yerleştirirken yüzde 50-60-75 yerleştirirsiniz. İsterseniz birisine lisansınızı verir yaptırırsınız. İster istediğiniz iş ortağınızla, tedarikçinizle beraber çalışabilirsiniz. Bunu yapabilme özgürlüğünü aldığınız nokta fikri mülkiyettir. Yüzde 100 fikri mülkiyeti bizimdir. Yerlilik oranı nedir dediğimizde ve değer bazında baktığımızda yüzde 51'le başlıyoruz. Bu rakam oldukça iyi bir rakamdır. 40 senedir, 60 senedir üretim yapan binek araçlara baktığımızda onların seviyelerinin de çok yukarılarda olmadığını görüyoruz ama biz 3 sene içerisinde yüzde 68-70'lere çıkacağımızı şimdiden görüyoruz. Dolayısıyla fikri mülkiyeti bizim olan, yerlilik düzeyi de ülkemizin altyapısını gerçek anlamda değerlendiren yeni nesil araçlara dönüştürmede katkısı olan, bununla beraber gerek savunma sanayiden, gerek tüketici elektroniğinden yeni nesil araçların sanayileşmesi için altyapıyı oluşturan bir yapımız var."

2023´ÜN İLK ÇEYREĞİNDE YOLA ÇIKTI

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, TOBB koordinasyonunda, Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell Grubu ve Zorlu Holding grubu ortaklığı ile oluştu. Aralık 2019'da yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Togg'un Bursa'nın Gemlik ilçesinde kurulacak olan fabrikada üretileceği açıklandı. 18 Temmuz 2020´de ise 1,2 milyon metrekarelik alan üzerinde kurulacak fabrikanın temeli atıldı. 29 Ekim 2022 Cumhuriyet Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ilk yerli otomobil banttan indirildi. Togg'un seri üretim bandından indirilmesinin ardından, Türkiye'nin otomobili 2023 yılı ilk çeyreğinde yola çıktı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Gemlik Semih ŞAHİN-Nevruz İLİMDAROĞLU

