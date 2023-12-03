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        Hava almak için çıktığı balkon zeminin çökmesiyle 7'nci kattan düşüp öldü

        BURSA'da,çöken balkon zeminiyle birlikte 7 katlı apartmanın 7'nci katından düşen Muzaffer Gümüş (31), yaşamını yitirdi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 01:48 Güncelleme: 03.12.2023 - 01:50
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        Hava almak için çıktığı balkon zeminin çökmesiyle 7'nci kattan düşüp öldü
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        BURSA'da,çöken balkon zeminiyle birlikte 7 katlı apartmanın 7'nci katından düşen Muzaffer Gümüş (31), yaşamını yitirdi. 

        Olay, saat 22.15 sıralarında Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi, 2'nci Bilim Sokaktaki 7 katlı apartmanda meydana geldi. Muzaffer Gümüş, iddiaya göre, hava almak için balkona çıktığı sırada balkonun zemini çöktü. Muzaffer Gümüş, çöken balkon zeminiyle birlikte 7'nci kattan boşluğa düşerek ağır yaralandı. Çevredekiler Muzaffer Gümüş'ün yardımına koşarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Muzaffer Gümüş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Olayı duyup bölgeye gelen anne fenalaşırken, hastaneye kaldırılan Muzaffer Gümüş, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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