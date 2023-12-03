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        Otomobiliyle istinat duvarına çarpan alkollü sürücü, yaralı halde 1.5 kilometre yürüdü

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil istinat duvarına çarptı. Yaralı halde otomobili terk edip uzaklaşan ve içerisinde içki şişelerinin de bulunduğu aracına 1.5 kilometre mesafede bulunan sürücünün 2.10 promil alkollü olduğu belirlendi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 00:18 Güncelleme: 03.12.2023 - 00:20
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        Otomobiliyle istinat duvarına çarpan alkollü sürücü, yaralı halde 1.5 kilometre yürüdü
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        BURSA'nınİnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil istinat duvarına çarptı. Yaralı halde otomobili terk edip uzaklaşan ve içerisinde içki şişelerinin de bulunduğu aracına 1.5 kilometre mesafede bulunan sürücünün 2.10 promil alkollü olduğu belirlendi. 

        Kaza, saat 20.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Sipahi Sokakta meydana geldi. Oğuzhan M. (29) yönetimindeki 16 LC 708 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu istinat duvarına çarptı. Kaza sırasında otomobilin vitesi kırılıp, direksiyonu yerinden fırlarken, yaralanan sürücü ise aracını terk edip bölgeden uzaklaştı.

        1.5 KİLOMETRE YÜRÜDÜ

        İçerisinde içki şişelerinin de bulunduğu otomobilinden 1.5 kilometre yürüyerek uzaklaşan sürücüyü kanlar içerisinde gören bir sitenin güvenlik görevlisi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Oğuzhan M.'nin, yapılan test sonucu 2.10 promil alkollü olduğu tespit edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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