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Bakan Varank: Kasetlerin, kumpasların piyasaya çıktığı, terörün gölgesinde kalan bir seçime gidiyoruz

DHA

Bakan Varank: Kasetlerin, kumpasların piyasaya çıktığı, terörün gölgesinde kalan bir seçime gidiyoruz


Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)-SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sıradaki hayalimiz öncelikle 14 Mayıs´ta şu seçimi Allah'ın izniyle almamız. Bu önemli bir seçim, bir kader seçimi. Gündemi takip ediyorsunuz. Tekrar kasetlerin, kumpasların piyasaya çıktığı, terörün gölgesinde kalan bir seçime doğru gidiyoruz ama milletimiz feraset sahibidir. İnşallah 14 Mayıs´ta doğru tercihi yapacak, doğru takdiri yapacak. Allah'ın izniyle sağduyulu hareket edecek" dedi.
Bursa 2'nci bölge 1'inci sıra Milletvekili Adayı Bakan Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alınan B-Cube Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Merkezi'nin tanıtım toplantısına katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile çok sayıda gencin katıldığı, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi´nde düzenlenen programda konuşan Bakan Varank, girişimciliğin önemine dikkat çekerek, "Aslında dünyada yapı şekilleri değişirken ekonomikleri de değişiyor. Bugün geldiğimiz noktada, yüz yıldır var olan şirketlerin birkaç senede yok olup bittiğini görebiliyoruz. Daha 4 sene 5 sene önce kurulmuş şirketlerin dünyanın en fazla ciro yapan şirketleri haline geldiğini görebiliyoruz. Onun için girişimcilik aslında ekonominin dinamiklerini de dönüştüren bir unsur. Burada vurgulamak istediğimiz şey, geleneksel olarak, bir otomobil firması olarak yolumuza artık devam etme şansımız yok. Ortaya bir yenilik koymamız lazım. Peki yüzyıldır var olan bir şirket, artık neredeyse devletten daha fazla bürokrasi içeren bir şirket, bu yeniliği ortaya koyabilir mi? İnovasyonu ortaya koyabilir mi?" diye konuştu.
`ASIL ÖNEMLİ OLAN FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ BİZE AİT OLMASI´
Türkiye´nin otomobili projesini işaret eden Varank, şunları söyledi:
"İşte girişimcilik aslında şirketlerin ihtiyaç duyduğu yeni teknolojileri, inovasyonu elde etmeleri için de kullanacakları ana unsur. Togg da böyle bir projeydi. Aslında start-upların geliştirdiği teknolojileri, araçlarına entegre ederek daha katma değer üretecekler. Ürünlerini daha cazip hale getirecekler. Belki çok müzik dinlemeyi seven bir insan, sadece TRT Dinle´yi indirebildiği için bu arabayı alırken, bunu tercih edecek. Onun için katma değer teknolojili inovasyonda, bunu da işte Türkiye'nin otomobili güzel bir şekilde başarıyor. Peki bunu nasıl yapabiliyoruz? Asıl vurgulamamız gereken bu. Biliyorsunuz çok eleştiri oldu. `Bunun neresi yerli. Şuradan hangi parçasını getiriyorsunuz, buradan hangi parçasını getiriyorsunuz?´ dendi ama asıl önemli olan bunun Türkiye´nin fikri mülkiyet hakları bize ait olan bir projesi olması. İstediğin teknolojiyi getirip bu araca entegre edebilirsin, kimseden izin almana gerek yok ama siz dünyanın diyelim ki en iyi dikiz aynasını da yapsanız, Renault´a bu dikiz aynasını satabilmeniz için genel merkezinden izin almanız lazım. İstediği kadar başarılı ürün üretin. İşte Türkiye'nin otomobil fikri mülkiyet hatları yüzde 100 bize ait olduğu için, bu teknolojileri alıp kendine entegre edecek ve otomotiv endüstrisi değişirken, dönüşürken çok farklı bir boyutta rekabetçi özelliklerini ön plana çıkaracak."
`KAYIKÇI KAVGASIYLA, TARTIŞMALARLA, PROJELERİ GÖLGELEMEK HOŞ DEĞİL´
Togg üzerinden muhalefeti eleştiren Bakan Varank, "İşte bu tartışmaları biliyorsunuz İtalya'dan geldi diyenler. Yani insan gerçekten hayret ediyor. Gemlik´i İtalya´da zannedenler var ama bazıları ne yapsanız da etki etmiyor. İşte yakın zamanda bir basın lansmanı oldu. Gazeteciler bütün fabrikayı gezdiler, araçlarla dolaştılar. Onun için şunu da vurgulayalım. Bu işlere siyasi hasımlıkla bakmamak lazım. Bunlar Türkiye'nin projeleri. Türkiye'nin değerleri. Yarın hepimiz öleceğiz, bizim geride bıraktığımız bu işler olacak. Çocuklarımıza, torunlarımıza bu vizyonu bırakırsak netice elde ederiz ama kayıkçı kavgasıyla, `Bunu İtalya´dan getiriyorsun´ dediğinde buna ne cevap verebilirsin ki. İtalya´dan getirmiyorum. Bunu bu tartışmalarla, bu projeleri gölgelemek için hoş değil ama yeni nesil bu tartışmalara takılmıyor. Onu da görebiliyorum. Farklı bir anlayışları var. İnşallah böyle projeleri Bursa'dan daha fazla çıkaracağız" ifadelerini kullandı.
`BU ÖNEMLİ BİR SEÇİM, BİR KADER SEÇİMİ´
Pazar günü gerçekleştirilecek seçimin Türkiye´nin kader seçimi olduğunu belirten Varank, "Sıradaki hayalimiz öncelikle 14 Mayıs´ta şu seçimi Allah'ın izniyle almamız. Bu önemli bir seçim, bir kader seçimi. Gündemi takip ediyorsunuz. Tekrar kasetlerin, kumpasların piyasaya çıktığı, terörün gölgesinde kalan bir seçime doğru gidiyoruz ama milletimiz feraset sahibidir. İnşallah 14 Mayıs´ta doğru tercihi yapacak, doğru takdiri yapacak. Allah'ın izniyle sağduyulu hareket edecek" dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN
2023-05-12 15:14:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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