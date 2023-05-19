Bakan Varank, E-Spor turnuvasında gençlerle buluştu (2)



47'NCİ YEŞİL BURSA RALLİSİ'NİN BAŞLAMA SEREMONİSİNE KATILDI

Bursa'da, E-Spor Turnuvasında gençlerle bir araya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, programın ardından 47'nci Yeşil Bursa Rallisi'nin başlama seremonisine katıldı. Seremoniye Togg ile gelen Varank, geri sayımla rallinin startını verdi. Ekiplerin iki gün boyunca 470 kilometre asfalt parkurda 10 özel etapta mücadele edeceği yarışmanın açılış konuşmasını yapan Varank, "47'ncisini düzenlediğimiz Yeşil Bursa Rallisi bu yarışmalar için Türkiye'de ralli sektöründe, ralli yapan yarışmacılar için, otomobil sporları için çok önemli bir etkinlik. Bu sene buraya katılıyor olmamız, bunun başlangıcında Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak sizlerin huzuruna çıkmamız da bizim için mutluluk verici. Biz Togg ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girdik. Belki ralli de yarışamasak da bir birinciliğimiz var. Dünyanın en fazla ellenen aracı benim aracım oldu. O yüzden Türkiye'nin otomobilini Bursa'da böyle tanıtmaktan da mutluluk duyuyoruz. Bütün yarışmacılara başarılar diliyoruz. Otomotivin başkenti Bursa inşallah daha böyle nice otomobil sporlarıyla sadece böyle Türkiye'nin gündemine gelmesin. Dünyanın gündemine gelsin" dedi. (DHA)Semih ŞAHİN/ BURSA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2023-05-19 21:33:24



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