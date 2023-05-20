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Bakan Varank: Değişim istiyorsanız önce Kılıçdaroğlu'nu değiştirin

DHA

Bakan Varank: Değişim istiyorsanız önce Kılıçdaroğlu'nu değiştirin


Semih ŞAHİN/ BURSA, (DHA)SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Değişim istiyorsanız önce Kılıçdaroğlu'nu değiştirmeniz lazım. Önce ondan kurtulmanız lazım" dedi.
AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nın 54'üncü Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa milletvekilleri ve çok sayıda partili katıldı. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, yaptığı konuşmada her bir seçmeni sandığa çağırdı. Teşkilat üyelerine seslenen Gürkan, sandığa sahip çıkma vurgusu yaptı.
Protokol konuşmalarının ardından teşkilat üyelerine seslenen Varank, ilk turda yapılan seçimleri işaret ederek Millet İttifakı'na eleştirilerde bulundu. Bakan Varank, "Bir seçim dönemi geçirdik. Seçim gecesi aslında bu ülkede Türk siyasetinin ne olduğunu ortaya koyan en önemli gecelerden bir tanesi oldu. Karşımızda Millet İttifakı, 7'li bir koalisyon var. Seçim döneminde 7'li koalisyon vatandaşları kandırarak, onlara tiyatro oynayarak, onları aldatarak oy devşirmeye çalıştı. Kendi inanmadıklarını, kendileri yaşıyormuş gibi göstererek vatandaşı ikna edebileceklerini sandılar. Seçim gecesi baktılar ki vatandaşımızın tiyatroya karnı tok. Kim samimi, kim tiyatro oynuyor, kim aldatıyor, bunun notunu gayet iyi veriyor. Seçim gecesi gece yarılarına kadar yalan söylediler. Umut tacirliği yaptılar. Kendi ajansları bile resmi ortaya koymuşken biz öndeyiz, kazanıyoruz dediler. Kendi kendilerine Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı ilan ettiler. En azından seçim gecesi yalan söylemeyi bırakın. O geceyle ilgili bir özür duydunuz mu? O gece Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olacak diyenler özür diledi mi? Kusura bakmayın dediler mi?" dedi.
'BU ADAMDAN SİZE HAYIR GELMEZ'
CHP'nin önce genel başkanını değiştirmesi gerektiğini belirten Bakan Varank, "Millet İttifakı'na samimi olarak gönül vermiş vatandaşlarımıza, CHP'ye samimiyetle destek veren vatandaşlarımıza üzülüyorum. Sadece bir seçim değil, 11 seçimdir aynı şeyi yaşıyorlar. Aynı hayal kırıklığını yaşıyorlar. Bizim zamanımızda 'Elm Sokağı Kabusu' diye bir film vardı. İnsanlar uyuya kalırdı, kabus görmeye başlardı. O kabustan hiç çıkamazlardı. İşte CHP'liler de aynı şeyi yaşıyorlar. Bir uykuya dalmışlar, aynı kabusu yaşıyorlar. Uyuyorlar Kemal Kılıçdaroğlu, uyanıyorlar Kemal Kılıçdaroğlu. Her seferinde yalan söylüyor, her seferinde aldatıyor ama buna mecbur kalıyorlar. CHP'ye gönül veren vatandaşlarımıza da seslenmek istiyorum. Bu adamdan size hayır gelmez. Değişim istiyorsanız önce Kemal Kılıçdaroğlu'nu değiştirmeniz lazım. Önce ondan kurtulmanız lazım. Sizin partinizde de genç insanlar var. Yetenekli siyasetçiler var. Şundan bir kurtulun ama 11 seçimi kaybetmiş hala istifa edeceğim demiyor. Partimi bırakırım demiyor. Hiç ağzından duydunuz mu?" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN
2023-05-20 18:42:31

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