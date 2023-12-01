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        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, şiddetli yağıştan etkilenen Tirilye'de incelemelerde bulundu:

        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şiddetli yağış sonrası oluşan selden etkilenen Bursa'nın Mudanya ilçesi Tirilye Mahallesi'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 00:49 Güncelleme: 01.12.2023 - 00:49
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        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, şiddetli yağıştan etkilenen Tirilye'de incelemelerde bulundu:
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        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şiddetli yağış sonrası oluşan selden etkilenen Bursa'nın Mudanya ilçesi Tirilye Mahallesi’nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

        Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Aktaş, Ankara'daki Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın ardından sel felaketinin etkili olduğu Mudanya'nın Tirilye Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

        Önceki gece başlayan sağanak yağışların ardından bölgede başlatılan ve halen devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Aktaş, Ankara'da olduğu için gelişmeleri sürekli telefondan takip ettiğini, can kaybı olmamasının en büyük teselli olduğunu belirtti.

        Tirilye'de şiddetli yağış sonrası oluşan sel ve taşkın sebebiyle bazı ev, iş yeri ve araçların hasar gördüğünü kaydeden Aktaş, "Ekiplerimiz ilk andan itibaren bu hasarları tamir etmeye çalışıyor. İtfaiye, Zabıta, Ulaşım, Park ve Bahçeler Dairesi, BUSKİ ve Tarım Peyzaj AŞ'den 344 personel ve 106 araç ile müdahale ettiğimiz bu olayda herhangi bir can kaybı olmaması en büyük tesellimiz. Hasarlar var, inşallah onları da giderebilmek adına büyük bir gayret içerisinde olacağız" ifadelerini kullandı.

        AFAD'ın yaptığı tespitlere göre, Tirilye'de taşkın sonucu 63 iş yeri, 21 ev ve 33 araçta hasar oluştuğunu dile getiren Aktaş, şunları kaydetti:

        "Bursa genelinde gece boyunca devam eden aşırı yağışlar sonucu Gemlik'in Karacaali, Kumsaz, Kumla, Şükriye mahallelerinde, Osmangazi-Yıldırım-Nilüfer ana arter ve mahallelerinde, Orhangazi'nin Ortaköy, Yeniköy, Gemiç, Karsak, Mahmudiye, Mustafakemalpaşa'nın Yenikızılelma, Büyükorhan'ın Karaçukur ve Danaçalı, Karacabey'in Ballıkaya Mahallesi’nde yağıştan etkilenen ev, iş yeri ve araçlar oldu. Bu olaylara ilgili bütün birimlerimizden toplam 505 personel ve 174 araç ile gerekli müdahaleler yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor. Bu çerçevede Bursa genelinde 149 olaya müdahale ettiğimizi belirtmek isterim. Hem Tirilye'de yaşayan vatandaşlarımıza hem de diğer ilçelerimizde yağıştan etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun. Rabbim bizleri her türlü afetten korusun. Gerekenleri inşallah AFAD'la birlikte yapacağız. Yaraları el birliğiyle saracağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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