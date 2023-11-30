Bursa'da tarihi eser operasyonunda yakalanan şüphelilerden 3'ü tutuklandı

Bursa'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Bursa İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kurşunlu Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Gemlik ilçesinde "Erken İncil" diye tabir edilen kitabın satışının yapılacağı bilgisine ulaştı.

Şüphelilerin İstanbul ve Manisa'dan ilçeye geldiğini tespit eden ekipler, operasyonla 6 şüpheliyi gözaltına aldı, "Erken İncil"i ele geçirdi.

Şüpheliler, Kurşunlu Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Gemlik Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

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