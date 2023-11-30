Mudanya'da sel etkili oldu; dereler taştı, araçlar su içinde kaldı (7)
`BUSKİ´YİALTYAPIKONUSUNDA BİR KEZ DAHA GÖREVE DAVET EDİYORUZ´
Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Fen İşleri Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Mudanya Arama Kurtarma Birimi ekipleriyle birlikte sahada çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "7/24 görevimizin başındayız. Mağdur olan vatandaşlarımıza gerekli desteği sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Geçtiğimiz yıl ilçe genelinde yaşanan sel felaketinin Büyükşehir Belediyesi´nin altyapı ihmali nedeniyle olduğunu raporlarıyla ortaya koymuş, defalarca uyarılarda bulunmuştuk. Ardından, ihmal nedeniyle suç duyurusunda da bulunduk. Yine Ağustos 2022´de yaşanan selin ardından DSİ 1. Bölge Müdürlüğü, Çakal Dere, Çiftlik Dere, Çırnal Dere ve Karakuş Derelerinde BUSKİ´nin dere ıslah çalışmasının bulunmadığını belirterek, su taşkınlarının olmaması için dere ıslah çalışmalarının ve imar planlarını ilgilendiren kısımlarında değişikliklerin yapılması gerektiğini belirtmişti. Büyükşehir Belediyesi´ni, BUSKİ'yi altyapı konusunda kez daha göreve davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.
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