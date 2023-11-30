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        Mudanya'da sel etkili oldu; dereler taştı, araçlar su içinde kaldı (7)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 16:48 Güncelleme: 30.11.2023 - 16:48
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        Mudanya'da sel etkili oldu; dereler taştı, araçlar su içinde kaldı (7)
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        `BUSKİ´YİALTYAPIKONUSUNDA BİR KEZ DAHA GÖREVE DAVET EDİYORUZ´

        Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Fen İşleri Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Mudanya Arama Kurtarma Birimi ekipleriyle birlikte sahada çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "7/24 görevimizin başındayız. Mağdur olan vatandaşlarımıza gerekli desteği sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Geçtiğimiz yıl ilçe genelinde yaşanan sel felaketinin Büyükşehir Belediyesi´nin altyapı ihmali nedeniyle olduğunu raporlarıyla ortaya koymuş, defalarca uyarılarda bulunmuştuk. Ardından, ihmal nedeniyle suç duyurusunda da bulunduk. Yine Ağustos 2022´de yaşanan selin ardından DSİ 1. Bölge Müdürlüğü, Çakal Dere, Çiftlik Dere, Çırnal Dere ve Karakuş Derelerinde BUSKİ´nin dere ıslah çalışmasının bulunmadığını belirterek, su taşkınlarının olmaması için dere ıslah çalışmalarının ve imar planlarını ilgilendiren kısımlarında değişikliklerin yapılması gerektiğini belirtmişti. Büyükşehir Belediyesi´ni, BUSKİ'yi altyapı konusunda kez daha göreve davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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